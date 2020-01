Uriger Veranstaltungsort für neue Kleinkunstreihe in Ötigheim

Und das "mit großem Erfolg", wie die beiden, die sich schon lange kennen, bei einem Pressegespräch zwischen Möbeln und Gegenständen aus vergangenen Jahrhunderten berichten. Diese geben eine besondere Atmosphäre für die Aufführungen, fast wie im Wohnzimmer darf man sich fühlen. Viel mehr Raum bieten die Räumlichkeiten auch nicht. Etwa 45 Besucher finden Platz. Das ermöglicht einen sehr direkten Kontakt zum Publikum, "das ist ganz besonders, weil man regelrecht spürt, wie das Gespielte aufgenommen wird", erzählt Pape.

Die gute Resonanz hat die Initiatoren nun ermutigt, eine kleine Veranstaltungsreihe mit befreundeten Künstlern aus der Region zu organisieren. Rittler will einen neuen Veranstaltungsort "mit Geschichte und Geschichten" bieten. Dort gastiert im Rahmen der Bietigheimer Reihe "Musik im Laden" heute ab 19 Uhr auch die Band "HAP". Pape, der derzeit im Sandkorn- und im Kammertheater Karlsruhe engagiert ist, tritt bei der Kleinkunstreihe als Produzent auf.

So wird Max Ruhbaum, Schauspieler am Theater Baden-Baden, am 25. Januar um 20 Uhr und am 26. Januar um 15 Uhr ein Comedy-Programm präsentieren, in dem der rote Faden Anekdoten aus dem Familienleben eines Berliner Schauspielers im Badischen sein wird, wie Ruhbaum verrät, der unter anderem auch schon im "Quatsch Comedy Club" zu Gast war. Ähnlichkeiten könnte man wohl als beabsichtigt bezeichnen, allerdings warnt er das Publikum schon mal davor, alles für bare Münze zu nehmen.

In der Region ebenfalls kein Unbekannter ist Markus Stößer alias Clown Calvero, "ein halber Ötigheimer", wie der Durmersheimer beim Pressegespräch schalkhaft anmerkt. Der preisgekrönte "stille Clown" wird an sechs Terminen sein Jubiläumsprogramm "AllerTageAbend" spielen, ein "Best of aus 25 Jahren", dessen offizielle Premiere erst im Frühjahr in Köln sein wird. Der "Poet des Schweigens" vereint dabei Schauspielkunst, Jonglage und Akrobatik und verspricht eine Vorstellung, die "in keine Schublade passt". An den Samstagen 1., 8. und 15. Februar jeweils um 20 Uhr und an den Sonntagen 2., 9. und 16. Februar um 15 Uhr gastiert er bei "Historisch Antik ".

Gespannt sind alle Beteiligten, die das Projekt mit viel Herzblut und Engagement aus den Familien begleiten, auf die Resonanz. "Wir haben keinen Sponsor oder erhalten sonstige finanzielle Förderung", erklärt Pape, der auch schon auf der Freilichtbühne mitgewirkt hat (als D'Artagnan in "Die drei Musketiere").

Sehr gut aufgenommen werde das neue Angebot in der Gemeinde, Bürgermeister, Gemeinderäte und auch eine Abordnung der Volksschauspiele seien schon zu Gast gewesen, berichtet er - und betont, man sehe sich keinesfalls in Konkurrenz.

Karten zu je 22 Euro können reserviert werden unter (01 79) 6 93 26 23 oder per E-Mail an: theaternachtwerk@gmx.net.