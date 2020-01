Der Aal im Rhein erholt sich

Stuttgart

Milde Tage vor kühlem Wochenende Stuttgart (lsw) - Am Donnerstag erwartet die Baden-Württemberger ein milder Tag: Die Temperaturen steigen erneut auf frühlingshafte Werte; bis zu 13 Grad sind möglich. Am Wochenende wird es wieder merklich kälter. Es kann sogar Schnee oder Schneeregen fallen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Am Donnerstag erwartet die Baden-Württemberger ein milder Tag: Die Temperaturen steigen erneut auf frühlingshafte Werte; bis zu 13 Grad sind möglich. Am Wochenende wird es wieder merklich kälter. Es kann sogar Schnee oder Schneeregen fallen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Wörth

Wörth fordert Entschädigung Wörth (lrs) - Wegen entgangener Gewerbesteuereinnahmen aufgrund des Dieselskandals hat der Bürgermeister von Wörth, Dennis Nitsche (SPD), eine Entschädigung für betroffene Städte gefordert. Er bezifferte den Ausfall für seine Stadt auf rund 60 Millionen Euro (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lrs) - Wegen entgangener Gewerbesteuereinnahmen aufgrund des Dieselskandals hat der Bürgermeister von Wörth, Dennis Nitsche (SPD), eine Entschädigung für betroffene Städte gefordert. Er bezifferte den Ausfall für seine Stadt auf rund 60 Millionen Euro (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rastatt

TTF Rastatt II auf Erfolgsspur Rastatt (red) - Die regionalen Tischtennisligen starteten in die Rückrunde, unter anderem kassierten in der Landesliga Staffel 1 der Männer alle drei Mannschaften aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden Niederlagen. Rastatt II blieb weiterhin erfolgreich in der Bezirksliga (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - Die regionalen Tischtennisligen starteten in die Rückrunde, unter anderem kassierten in der Landesliga Staffel 1 der Männer alle drei Mannschaften aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden Niederlagen. Rastatt II blieb weiterhin erfolgreich in der Bezirksliga (Foto: Seiter). » - Mehr

Au am Rhein

Dubiose Anrufe eines Betrügers Au am Rhein (red) - Richtig reagiert hat ein Ehepaar in Au am Rhein, als es im Verlauf des Donnerstags verdächtige Anrufe eines vermeintlichen Mitarbeiters einer Softwarefirma erhielt. Weil sie die Gespräche rechtzeitig beendeten, entstand den Eheleuten kein Schaden (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Richtig reagiert hat ein Ehepaar in Au am Rhein, als es im Verlauf des Donnerstags verdächtige Anrufe eines vermeintlichen Mitarbeiters einer Softwarefirma erhielt. Weil sie die Gespräche rechtzeitig beendeten, entstand den Eheleuten kein Schaden (Symbolfoto: dpa). » - Mehr