'Empfindliche Geldbuße' verhängt

Kuppenheim

Unfallflucht endet ziemlich schnell Kuppenheim (red) - Ein VW-Fahrer hat am Donnerstag in Kuppenheim ein anderes Auto gerammt und die Flucht ergriffen. Das ging allerdings nicht lange gut, denn eine Frau hatte die Kollision beobachtet und informierte die Polizei. Die konnte den Flüchtigen schnell dingfest machen (Foto: dpa). » Weitersagen

Bühl

Säumnisgebühr sinkt wieder Bühl (hol) - Die relativ hohen Säumnisgebühren für die erste Mahnung bei einer verspäteten Rückgabe ausgeliehener Medien in der Bühler Mediathek sollen ab Februar wieder reduziert werden. Der Nutzen der Maßnahmen war gering, der Ärger dagegen groß (Foto: bema). » Weitersagen

Gaggenau

Neues Kühlfahrzeug für Tafel Gaggenau (red) - Die Tafel in Gaggenau hat ein neues Fahrzeug in Betrieb genommen: ein Kühlwagen im Wert von 44.000 Euro. Möglich wurde das durch viele Spenden - die höchste über einen Betrag von 15.000 Euro. Das Vorgängermodell war zehn Jahre im Einsatz (Foto: vgk). » Weitersagen