Mit Masterplan und "Herzblut" für Kuppenheim





Kuppenheim - Bürgermeister Karsten Mußler strebt seine dritte Amtsperiode in Kuppenheim an. Der 53-jährige Diplom-Kaufmann und Diplom-Verwaltungswirt ist bei der Bürgermeisterwahl am 26. Januar Alleinkandidat. Neue Impulse zu setzen ist damals wie heute sein Credo, erzählt er voller Tatendrang. Woher er seine stetige Motivation nimmt, kann er gar nicht so genau sagen: "Sie wurde mir wahrscheinlich von meinen Eltern in die Wiege gelegt. Es ist einfach mein Naturell", meint Mußler, der auf eine 60- bis 70 Stunden-Arbeitswoche kommt und nahezu jedes Wochenende unterwegs ist.



Auf rund 300 summieren sich allein die Termine, die er 2019 bei Ehejubiläen und besonderen Geburtstagen wahrgenommen hat - und dies gerne, wie er sagt. Einmal im Jahr gibt er zusammen mit drei weiteren Musikern ein kleines Konzert im Altersheim, das lässt sich der Akkordeonspieler trotz des großen Arbeitspensums nicht nehmen. Karsten Mußler ist verheiratet, hat zwei Söhne im Alter von 17 und 19 Jahren und ist Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Kreistag, aber nicht Mitglied im Ortsverband und tritt nach wie vor als unabhängiger Kandidat an. BT-Redakteurin Sabine Wenzke sprach mit ihm über Geleistetes, neue Projekte und Visionen.



Interview



BT: Herr Mußler, Sie sind Alleinkandidat, das ist aus Sicht der Wähler nicht gerade spannend. Warum sollen diese trotzdem zahlreich wählen gehen? Karsten Mußler: Zunächst sollte jedem bewusst sein, dass demokratische Wahlen nicht überall auf dieser Welt selbstverständlich sind. Viele Menschen würden sich wünschen, dass auch in ihrem Land demokratische Wahlen in der Verfassung verankert sind. Bei der Wahl ist auch nicht die mögliche Spannung entscheidend, sondern die Frage, ob die Wähler mit meiner bisherigen Arbeit zufrieden waren und mir einen Vertrauensvorschuss für die Zukunft geben. BT: Wie sieht Ihr bisheriger Wahlkampf aus? Mußler: Über die Sommermonate habe ich mir intensiv Gedanken über meine Ziele für die kommenden acht Jahren gemacht. Daher konnte ich bereits kurz nach Abgabe meiner Bewerbung im November den Ortsverbänden der Freien Wähler, CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen anbieten, für Veranstaltungen zur Verfügung zu stehen. Zwischenzeitlich haben alle Termine stattgefunden. Am 21. und 22. Januar stelle ich in Oberndorf im Alten Rathaus und in Kuppenheim im Gasthof "Blume" mein Programm vor und stehe für Diskussionen zur Verfügung. BT: Welches Wahlergebnis erhoffen Sie sich? Mußler: Selbstverständlich hofft man immer auf ein sehr gutes Ergebnis und auf eine gute Wahlbeteiligung. BT. Sie haben einmal gesagt, Bürgermeister in Kuppenheim zu sein, ist eine Herzensangelegenheit für Sie. Warum ist das so ein toller Job? Mußler: Wenn man hier aufgewachsen ist, die Menschen und deren kleine und große Sorgen sehr gut kennt und dann auch noch sehr viel gestalten kann, ist das etwas ganz Besonderes. Das Amt des Bürgermeisters nicht nur ein "Job" sondern kann nur mit viel Herzblut erfolgreich ausgeübt werden. BT: Wer oder was steht bei Ihrem Handeln im Vordergrund? Mußler: Ich stehe für Transparenz, Offenheit und Fairness. Das bedeutet, eine klare nachvollziehbare Linie zu leben, das Allgemeinwohl stets vor dem Einzelinteresse zu sehen und vor allem alle Bürgerinnen und Bürger - egal ob arm oder reich, welcher Konfession oder Herkunft, welcher parteipolitischen demokratischen Gruppierung - gleich zu behandeln. BT: Sie sind vor 16 Jahren mit einem Masterplan angetreten, der in Ihrem Büro hängt. Welche wesentlichen Aufgaben haben Sie bereits erfüllt? Mußler: Dieser Masterplan ist für mich wie eine Checkliste, die von mir immer wieder überprüft, hinterfragt, aber auch fortgeschrieben wird. Es freut mich, dass nahezu alle im Plan aufgezeigten Projekte entweder bereits realisiert sind oder auf den Weg gebracht wurden. Die Liste der erledigten Aufgaben ist lang: Bau, Umbau beziehungsweise Sanierung von vier Kindergärten, Neueinrichtung des Waldkindergartens, Erweiterung und Sanierung der Werner-von-Siemens-Realschule und der Großsporthalle, energetische Maßnahmen im Cuppamare, Sanierung der Häuser der Vereine in Oberndorf und Kuppenheim, Verlagerung und Neugestaltung des Heimatmuseums, Sanierungsgebiet Murgvorstadt/Wörtel mit dem Neubau des Bürgerparks, Sanierungen Karl- und Luisenstraße sowie Unterstützung zahlreicher privater energetischer Maßnahmen, Neubau des Radwegs nach Muggensturm, Sanierung etlicher Teilstücke der Tour de Murg, Fotovoltaikanlagen auf nahezu allen öffentlichen Dächern, schnelles Internet für Oberndorf, LED-Umstellung der kompletten Straßenbeleuchtung, Neubaugebiet Frauberg, Sanierung zahlreicher Straßen und Kanäle, Neubau und Sanierung von Brücken am Gewerbe- und Mühlkanal, neue Regenüberlauf- beziehungsweise -klärbecken Am Kanaldamm und Ober Eichet, Neugestaltung des Ochsenareals, Neubau des Kunstrasenplatzes. BT: Welche Projekte in Kuppenheim und in Oberndorf stehen davon noch aus und welche sollen in den nächsten acht Jahren umgesetzt werden? Mußler: Als Großprojekte haben für die nächsten drei Jahre die Sanierung der Favoriteschule (rund sieben Millionen Euro) und des Feuerwehrgerätehauses (rund 5,5 Millionen) oberste Priorität. Auch die Sanierung des Schulgebäudes in Oberndorf steht auf meiner Agenda. Straßen- und Kanalsanierungen stehen vor allem in der Jahn-, Wilhelm- und Viktoriastraße an. Daneben sollen auch die Friedrichstraße saniert und die vom Gemeinderat beschlossenen Radschutzstreifen ausgewiesen werden. Bis 2021 soll der Bau des Radwegs zur Förcher Kreuzung abgeschlossen sein. Ich setze darauf, dass ab 2020 die Planungen zur B 3-neu vom Land konsequent vorangebracht werden. Im "Städtle in der Stadt" wird das Pflegeheim für junge Menschen und Kurzzeitpflege für Senioren realisiert. Eine Lösung ist für den kirchlichen Kindergarten Arche Noah zu finden. Auf der weiteren Agenda steht die Neugestaltung des Sportgeländes beim Cuppamare, wenngleich mit einer niedrigen Priorität. BT: Welches Projekt war das bisher schwierigste für Sie und welches ist Ihr Lieblingsprojekt? Mußler: Das schwierigste Projekt war sicherlich die Ansiedlung des Presswerks der Daimler AG in Kuppenheim. Wenn man überhaupt von "Lieblingsprojekten" sprechen kann, möchte ich allein vom Gefühl her die Neugestaltung des Dorfplatzes in Oberndorf und den Neubau des Bürgerparks hervorheben. BT: Stichwort Schuldenabbau: Wo sehen Sie noch Einsparpotenzial und welche Bereiche sind für Sie dabei tabu? Mußler: Immer dort, wo Kommunen Freiwilligkeitsleistungen anbieten, bestehen Einsparpotenziale. Pflichtaufgaben wie Sicherheit, Schulen und Kinderbetreuung gehen immer vor. Allerdings waren wir auch in finanziell guten Zeiten nicht leichtsinnig und haben stets auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geachtet. Mit rund 3,9 Millionen Euro Schulden (etwa 470 Euro pro Kopf) stehen wir relativ gut da. Die Frage ist, ob bei diesem niedrigen Zinsniveau eine weitere Schuldenreduzierung Sinn macht, oder nicht besser in die Sanierung der Infrastruktur investiert werden soll. BT: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wie sieht es damit in Kuppenheim aus? Mußler: In den vergangenen Jahren haben wir Kindergarten- und Krippenplätze erheblich ausgebaut. Das Kernzeit- und Nachmittagsangebot sowie die Ferienbetreuung in der Grundschule wurden erweitert, die Ganztagsschule in der Favoriteschule eingerichtet. Daneben sind aber auch zusätzliche Betreuungsangebote für Senioren in der Tagespflege entstanden. Nach der repräsentativen Umfrage des Regionalverbands hat Kuppenheim eine hohe Lebensqualität, die nicht zuletzt auf eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zurückzuführen ist. BT: Die Einwohnerzahl ist durch Neubaugebiete wie Pfaffenacker und Unterer Frauberg kräftig gewachsen. Welche weiteren Baugebiete sind in der Zukunft noch möglich? Mußler: Wir haben noch Optionen. Seit Jahrzehnten sind im Flächennutzungsplan im Bereich Bann, am Siegberg und in Oberndorf Flächen als mögliche Entwicklungsgebiete ausgewiesen. Betonen möchte ich aber, dass in Kuppenheim vor allem durch die Beseitigung von Gewerbebrachen im gleichen Maße innerorts neuer Wohnraum entstanden ist. Auch Baulücken bieten noch ein großes Potenzial. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren rund 700 neue Wohneinheiten geschaffen. BT: Und wie sieht es mit den Gewerbegebieten aus? Mußler: Aufgrund der dynamischen Entwicklung stehen momentan keine Gewerbeflächen zur Verfügung. Mit der Gemeinde Bischweier werden wir die Entwicklung des Kronospangeländes diskutieren. Das Thema Gewerbeflächen wird als strategisch wichtiges Thema bald auf die Agenda im Gemeinderat kommen. BT: In der Versammlung des Wasserversorgungsverbands Vorderes Murgtal (WVV) haben Sie den Verbandsvorsitzenden Julian Christ mangelnde Transparenz und fehlende Kollegialität vorgeworfen, weil er Sie als Stellvertreter nicht über Entscheidungen informiert habe, die die Zukunft des WVV betreffen. Konnte dieser Disput inzwischen bereinigt werden? Oder anders gefragt, wie kann ein Verband wie der WVV gerade angesichts der PFC-Problematik erfolgreich wirken und auch nach außen hin dem Verbraucher das nötige Vertrauen vermitteln, wenn sich die Spitze nicht einig ist? Mußler: Zunächst geht es nicht um einen persönlichen Disput, sondern um Vertrauen, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass ich gemeinsam mit den Stadtwerken Rastatt sehr sorgfältig auf eine ordnungsgemäße und termingerechte Aufgabenerledigung im Wasserversorgungsverband achten werde. Dazu gehört vor allem auch die zügige bauliche Umsetzung der Aktivkohlefilter im Wasserwerk Förch wie am 6. Dezember 2019 vom WVV beschlossen. Gerade für die Verbraucher ist es wichtig zu wissen, dass mir der offene Umgang mit dem PFC-Problem und die Sicherstellung von sauberem Trinkwasser sehr wichtige Anliegen sind, die im schlimmsten Falle auch mal einen Disput auslösen können. BT: Sie haben die Stadtverwaltung mit rund 120 Mitar beitern umstrukturiert. Was ist dadurch besser geworden? Mußler: Wir haben flache Hierarchien - drei Fachbereichsleiter und darunter gibt es keine weitere Hierarchieebene. Das ist in meinen Augen das Erfolgsrezept. Dadurch wird die Eigenverantwortung der Mitarbeiter gestärkt. BT: Wie sieht Ihre Vision der Stadt Kuppenheim 2050 aus? Mußler: Auch 2050 leben die Kuppenheimer inmitten einer intakten Natur und pflegen trotz fortgeschrittener Digitalisierung die gute harmonische Gemeinschaft. Die Innenstadt ist aufgrund der B3-neu vom Verkehr entlastet und die Menschen werden sich ohne Probleme umweltfreundlich fortbewegen können. In unserer energieautarken Stadt bestehen nach wie vor in ausreichender Zahl Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Sandsäcke stets griffbereit Gernsbach (stj ) - Markus Schleicher ist als Anlieger der Schlossstraße ein von der Hochwasserproblematik Betroffener. Er fordert, erst die vorhandene Bausubstanz zu schützen, statt andernorts neue Projekte zu realisieren, die auch Hochwasserschutzmaßnahmen erfordern (Foto: pr). » Weitersagen (stj ) - Markus Schleicher ist als Anlieger der Schlossstraße ein von der Hochwasserproblematik Betroffener. Er fordert, erst die vorhandene Bausubstanz zu schützen, statt andernorts neue Projekte zu realisieren, die auch Hochwasserschutzmaßnahmen erfordern (Foto: pr). » - Mehr Karlsruhe

Besonderer Schutz für Flüchtlinge Karlsruhe (for) - Flüchtlinge, die schwanger sind, psychische Probleme haben oder behindert sind, brauchen besondere individuelle Betreuung. Diese bekommen sie im Christian-Griesbach-Haus in Karlsruhe. Am Dienstag besuchte Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Einrichtung. » Weitersagen (for) - Flüchtlinge, die schwanger sind, psychische Probleme haben oder behindert sind, brauchen besondere individuelle Betreuung. Diese bekommen sie im Christian-Griesbach-Haus in Karlsruhe. Am Dienstag besuchte Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Einrichtung. » - Mehr Bühl

Kinderoper im Bürgerhaus Bühl (urs) - Die Kinderoper "Die Schneekönigin" brachte die Kammeroper Köln in einer rund einstündigen Inszenierung am Sonntag im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl auf die Bühne (Foto: Klöpfer). Es war eine kindgerechte Aufführung mit Tiefe, aber auch mit spielerischen Elementen. » Weitersagen (urs) - Die Kinderoper "Die Schneekönigin" brachte die Kammeroper Köln in einer rund einstündigen Inszenierung am Sonntag im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl auf die Bühne (Foto: Klöpfer). Es war eine kindgerechte Aufführung mit Tiefe, aber auch mit spielerischen Elementen. » - Mehr Berlin

Damoklesschwert über der Region Berlin (red) - B undesaußenminister Heiko Maas (SPD) fordert Teheran auf, die Tragödie um den Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs weiter aufzuarbeiten. Über der Region schwebe nach wie das Damoklesschwert eines militärischen Konflikts, so Maas (dpa-Foto) im BT-Gespräch. » Weitersagen (red) - B undesaußenminister Heiko Maas (SPD) fordert Teheran auf, die Tragödie um den Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs weiter aufzuarbeiten. Über der Region schwebe nach wie das Damoklesschwert eines militärischen Konflikts, so Maas (dpa-Foto) im BT-Gespräch. » - Mehr Lichtenau

Neues Programm im Hoftheater Lichtenau (red) - Das Hoftheater in Scherzheim, die kleine Bühne mit dem großen Nimbus, lockt seit Jahrzehnten Kabarettisten, Comedians, Zauberer, Schauspieler und Kleinkünstler verschiedener Art an. Jetzt hat es sein neues Programm vorgelegt (Foto: Dominik Alves). » Weitersagen (red) - Das Hoftheater in Scherzheim, die kleine Bühne mit dem großen Nimbus, lockt seit Jahrzehnten Kabarettisten, Comedians, Zauberer, Schauspieler und Kleinkünstler verschiedener Art an. Jetzt hat es sein neues Programm vorgelegt (Foto: Dominik Alves). » - Mehr