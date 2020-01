Engagement gewürdigt

Insbesondere Jugendliche lernten dabei Verständnis, Respekt, Rücksichtnahme und Toleranz. Bevor Spiegelhalder mit den Auszeichnungen begann, würdigte er auch die Arbeit von Einrichtungen, die bei dem Abend nicht direkt ins Rampenlicht traten. So dankte er dem von Maria Abert geleiteten Organisationsteam im Haus der Begegnung und dem Arbeitskreis Flüchtlinge um Jürgen Deck. Eine "Herzensangelegenheit" der Gemeinde sei die Seniorengemeinschaft, deren Angebote dank des Engagements von Silke Kieser fortgeführt werden könne.

Als der Bürgermeister aufs "politische Ehrenamt" zu sprechen kam, beklagte er, dass Kommunalpolitiker in zunehmendem Ausmaß in den sozialen Medien Zumutungen ausgesetzt seien, bei denen Anstand und Respekt auf der Strecke blieben. Statt aufzuwiegeln sollte man sich mit konstruktiver Kritik beteiligen, rief Spiegelhalder unter dem Beifall der Zuhörer die Netzaktivisten zur Ordnung.

Zwei Ratsmitglieder, die vom Wandel der Tonlagen ein Lied singen können, sind Norbert Schmidt und Otto Heck, die für jeweils 25 Jahre Mitwirkung im Kommunalparlament mit der Stele des Gemeindetags Baden-Württemberg ausgezeichnet wurden. Schmidt und Heck nutzten die Ehrung, um ebenfalls Umtriebe in den sozialen Medien zu verurteilen.

Zwei weitere Personen wurden ebenfalls für 25 verdienstvolle Jahre geehrt. Monika Balthazaar ist so lange Schriftführerin beim Obst- und Gartenbauverein, wo sie zu den Urgesteinen gehöre, so Spiegelhalder. Dirigent des Handharmonika-Clubs "Edelweiß" ist seit 25 Jahren Roland Weiler. Spiegelhalder würdigte die Unverzagtheit, mit der er auch nach der Aufgabe des Vereinsheims den HC musikalisch in der Spur hält. Dass dies in optimistischer Ausstrahlung mit viel Rhythmus geschieht, machten Weiler und sein Orchester mit der Umrahmung des Ehrenabends hörbar.

Zu den festen Größen im Vereinsgefüge gehört der Judo-Club. Mit ihm im Zusammenhang stand die Ehrung der Gemeinde, die den noch nie an eine Kommune verliehenen Ehrenpreis der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal erhielt. Übergeben wurde die Auszeichnung vom Vorsitzenden Hasso Schmidt-Schmiedebach. Dem Judo-Club sei mit seiner eigenen Abteilung für Behinderte eine Inklusion gelungen, die "mit Herz" gelebt werde, stellte er fest. Die Gemeinde habe den Mut gehabt, Behinderten eine sportliche Heimat zu geben, sei Vorbild und Wegbereiter, dankte Schmidt-Schmiedebach. Spiegelhalder stellte das Engagement des Vereinsvorsitzenden Roland Stolz heraus. Die von Warmherzigkeit geprägte Arbeit des Judo-Clubs verdiene großen Respekt. Er ehrte 19 Personen, die bei den vom eigenen Verein ausgerichteten offenen Landesmeisterschaften, Kreismeisterschaften sowie bei einem internationalen Turnier in Italien gute Platzierungen errungen hatten. Neben Roland Stolz waren als Trainerinnen Melanie Lessing und Sarah Hartmann beteiligt. Als "Leuchtturmprojekt" will Stolz den Einsatz seines Vereins für Menschen mit Handicaps verstanden wissen. Er wünsche sich ähnliche Initiativen von anderen Vereinen.

Viel Jugend kam beim Ehrungsabend der Gemeinde zum Zug. Es ging mit fünf Besitzern des Jungmusiker-Leistungsabzeichens los, die ihr Können im MV Elchesheim-Illingen erworben haben. Ein Präsent der Gemeinde für das Erreichen der Silber-Kategorie durfte Klarinettistin Felicia Kahlenberg entgegennehmen. Die Anforderungen für Bronze hatten Nele Fink mit der Posaune, Levin Kleinbub und Vivien Sobotzik auf dem Saxofon sowie Susanna Eich gemeistert, die Klarinette spielt.

Das Ehrungskarussell wechselte ins sportliche Fach. Für vordere Platzierungen der Kanujugend von Baden-Württemberg wurden aus den Reihen des Paddelclubs zwölf Aktive ausgezeichnet, die zu drei Mannschaften gehörten. Die Kanutin Samira Stolz ist sportlich zudem als Leichathletin bei der LG Hardt aktiv, was sich in einer weiteren Ehrung für den fünften Platz beim Mannschaftswettbewerb U 14 im Badischen Endkampf 2019 niederschlug, wo sie für ihr Team als Kurzstrecken- und Staffelläuferin Punkte holte. Mit den E-Junioren der Jugendfußballer-Spielgemeinschaft kamen Kicker aus der Spielgemeinschaft zu Ehren, die aus dem nicht mehr existierenden FC Illingen und dem FV Rot-Weiß Elchesheim hervorgegangen ist. Die Mannschaft, in der auch Mädchen mitkicken, wurde letztes Jahr Herbstmeister.

Die Petrijünger Marcel Deck und Marius Deck vom Angelsportverein Rhein-Hardt wurden für außergewöhnliche Anglerabenteuer geehrt. Sie hatten im Rahmen der Bundesjugendfischereitage auf Rügen an einem Kutterwettbewerb teilgenommen, wo sie den zweiten und dritten Platz holten. Außerdem gewann Marcel 2019 den Angelwettbewerb beim Fünf-Dörfer-Fischen.

Kein Ehrungsabend ohne Tennisclub. Drei Mannschaften des Vereins wurden als Gruppensieger in der Bezirksliga beziehungsweise Bezirksklasse ausgezeichnet. Dies waren die Junioren U 18, die Damen 40, das Mixed-40-Team und die Herren. Von der Gemeinde wurden zudem Kirsten Stolz, Klaus Heck, Thomas Bitterwolf und Klaus Kraft für Gesamtsiege in ihrer jeweiligen Altersstufe bei Leistungsklassen-Turnieren geehrt.

In die närrische Zeit gelangte der Ehrungsabend mit der Würdigung des 33 Jahre währenden Treibens der Elchinger Hexen, die vom Bürgermeister mit einer Jubiläumsgabe bedacht wurden.