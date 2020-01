SPD bald mit Doppelspitze

Für die SPD war 2019 auf lokaler und auf Bundesebene ein ereignisreiches Jahr, geprägt von der Kommunalwahl und der Wahl des neuen Bundesvorstands. Mit Rückenwind von der Bundes-SPD habe man im Kommunalwahlkampf nicht gerechnet und sei schon sehr früh gestartet, sagte Müller. Rückblickend habe dies zu Verschleißerscheinungen bei den Wahlkämpfern geführt. Von den neuen Bundesvorsitzenden erwarte die Basis, dass sie der SPD ein neues digitales Bild verpasst.

Zufrieden zeigte sich Müller, dass die SPD Rastatt jünger, weiblicher und bunter geworden ist, was auch an den verstärkten Beiträgen in den sozialen Netzwerken ablesbar ist. Müller stellte Edith Villwock als seine designierte neue Co-Vorsitzende vor. Die SPD Rastatt soll künftig auch von einer Doppelspitze geführt werden. Sofern sie bei der Mitgliederversammlung gewählt wird, will Villwock sich für die zeitnahe Realisierung des Fahrradschnellwegs, für bezahlbaren Wohnraum und die Stärkung des Handels in der Innenstadt einsetzen und wünscht sich ein Geschäft mit unverpackten Produkten in Rastatt.

In ihrem Ausblick auf 2020 äußerten Müller und Weber das Ziel, Rastatt sozial, kulturell und verkehrstechnisch voranzubringen, plädierten für verstärkte Investitionen in die Forschung, damit die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und bei den Zulieferern erhalten bleiben, und für bezahlbaren Wohnraum in Rastatt.

Die vielen Stromausfälle lassen bei der SPD Rastatt erhebliche Zweifel aufkommen, ob die Stadtwerke genug für die Sanierung des Stromnetzes unternehmen. Völlig unzufrieden ist die SPD mit der Bewältigung der PFC-Problematik, insbesondere das ständige Warten auf eine Entscheidung des Umweltbundesamts. Da sei viel Zeit verschenkt worden und es sei nicht hinnehmbar, dass es in Rastatt zweierlei Trinkwasser-Qualitäten gibt.

Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage will Müller das Konzept des Kombibads abspecken, beispielsweise durch Verzicht auf den Hub-Boden. Enttäuscht zeigte sich Weber, dass die Landesregierung mehr als eine Milliarde für die Sanierung der Staatsoper in Stuttgart bereithält, aber angeblich kein Geld für Kernforderungen der SPD wie gebührenfreie Kindergärten, Zuschüsse zur Sanierung maroder öffentlicher Schwimmbäder und für eine ÖPNV-Jahreskarte für 365 Euro hat. Erfreut zeigte sich der Landtagsabgeordnete, dass die Stadt die Idee des Gewerbevereins und der SPD eines Abendmarkts aufgegriffen hat und realisieren will. Man begrüße die Bewerbung um die Landesgartenschau ausdrücklich.

Mit bewegten Worten gedachte Müller der im vergangenen Jahr überraschend verstorbenen SPD-Mitglieder Werner Mellert und Mario Iannuzzi und konnte Cem Özcelik als engagiertes neues Mitglied begrüßen.

Mit einer Urkunde, einer Ehrennadel und einem Präsent dankten Müller und Weber für 50-jährige Treue zur SPD Gerd Glumm und Ingrid Jambor. Ferner wurden für 40-jährige Treue Ingeborg und Siegfried Beuchert, Sybille Kirchner, Ursula Oelschläger und Erika Raith sowie für 25-jährige Mitgliedschaft Ilonka Eckstein, Marianne Friedmann, Reinhard Oelschläger, Sigrid Pospiech, Iris Scharer, Werner Schneider und Günter Schwarz geehrt.