OSV gewinnt die

Der OSV ist somit für den Mittelbadencup des Badischen Tagblatts am kommenden Sonntag in Durmersheim qualifiziert. Da der RSC/DJK vor einer Woche den Murgtalcup gewinnen konnte, ist auch der Bezirksligist mit von der Partie.

In der Niederbühler Sporthalle waren alle neun Rastatter Fußballvereine angetreten. Neben den Finalisten und den Halbfinalisten traten der FV Ottersdorf, FV Plittersdorf, FC Frankonia, SV Niederbühl/Donau und SC Wintersdorf zunächst in zwei Gruppen an. So ergaben sich die Halbfinals Rauental gegen RSC/DJK und Gastgeber OSV gegen FC 04. Der FV Rauental hatte es in seinem Vorschlussrundenspiel nicht allzu schwer; der Bezirksligist RSC/DJK ging kein Verletzungsrisiko ein und so zogen die Rauentaler mit 2:1 ins Finale ein.

Da musste der OSV gegen die Mannen des FC 04 deutlich mehr kämpfen. Beide Teams agierten hart, aber fair und Aleksej Kreiker schoss den OSV acht Sekunden vor Schluss ins Endspiel. Dort standen sich also zwei B-Ligisten gegenüber, die außerhalb des Sportplatzes eine Freundschaft verbinde, wie Michael Heinze von der Turnierleitung betonte. In der zweiten der insgesamt zwölf zu spielenden Minuten ging der FV Rauental durch einen satten Schuss von Christopher Cantu ins rechte untere Eck mit 1:0 in Führung. Dem vermeintlichen Ausgleich in der fünften Minute ging ein Foulspiel mit Verletzungsfolgen voraus, das Tor wurde vom Schiedsrichtergespann nicht gegeben. Ein Rauentaler Spieler wurde nach einem Ellbogen-Check wegen Nasenblutens behandelt und konnte nicht weiterspielen. Nach der Unterbrechung war es Michael Nowak, der für den Ausgleich sorgte. In Minute neun war es Victory Erhahon, der zur 2:1- Führung für den Gastgeber traf. Der FV Rauental erspielte sich ein ums andere Mal Chancen, die die "Sunnewichser" jedoch nicht verwandeln konnten. Das lag jedoch auch am hervorragenden OSV-Keeper Vitaliy Lebedenko. Er verhinderte auch in der zwölften Spielminute den Ausgleich durch Heiko Müller. Vier Sekunden vor dem Abpfiff machte dann Michael Kolodziej mit dem Treffer zum 3:1-Endstand den Sack endgültig zu und der OSV konnte jubeln.

Die Ehre des besten Torjägers teilten sich Daniel Mai (OSV) und Oleg Fischmann (FC 04). Bester Keeper mit nur zwei Gegentreffern war OSV-Keeper Vitaliy Lebedenko. Abgesehen vom Nasenbluten im Finale gingen die Stadtmeisterschaften 2020 verletzungsfrei über die Bühne.

Enttäuscht zeigten sich die Ausrichter vom OSV über die geringe Zuschauerresonanz. Das Turnier war in der Hoffnung auf mehr Besucher auf Samstag gelegt worden, und mit den Bronx Sistas traten echte Stimmungsgaranten auf.