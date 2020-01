Interkommunales Gewerbegebiet im Visier

Baden-Baden

Diskussion über Straßennamen Baden-Baden (hez) - Die Kurstadt hat einige ungewöhnliche Straßennamen (Foto: zei), was ausländischen Zungen zuweilen Probleme bereitet. Aber auch aus anderen Gründen gibt es Diskussionen über Neubenennungen in Baugebieten, mit denen sich der Hauptausschuss befasst.

Gaggenau

Klimaschutz als zentrale Aufgabe Gaggenau (tom) - Weniger Geld in der Kasse und mehr Engagement im Klimaschutz: Beim Neujahrsempfang in der Jahnhalle umriss Oberbürgermeister Christof Florus die zwei großen Herausforderungen für die Große Kreisstadt in den kommenden Jahren (Foto: Mandic).

Waiblingen

Mann in Waiblingen angeschossen Waiblingen (lsw) - Im Gewerbegebiet Eisental in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstag ein Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Zeugen berichteten gegen 11.40 Uhr von Schüssen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen mitteilte (Foto: dpa).