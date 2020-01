Wenn Essen alles andere als normal ist









Einmal im Monat treffen sie sich, um dann ganz bewusst etwas zu tun, was sich infolge der Krankheitsbilder in allen Familien sonst eher schwierig gestaltet: Ganz entspannt gemeinsam essen zu gehen. In geselliger Atmosphäre fällt der Austausch über das bedrückende Thema leichter.

Namentlich wollen sie in der Zeitung alle nicht genannt werden. Sie und ihre Kinder seien schon genug stigmatisiert, finden die meisten und erzählen von Hilf- und Sprachlosigkeit bis Ablehnung im Freundeskreis, bei Klassenkameraden ihrer Kinder und deren Eltern, bei Lehrern und sogar Schulsozialarbeitern. "Man fühlt sich so allein", sagt eine Mutter leise mit gesenktem Kopf - und alle nicken bedrückt. Denn: Therapiert werden die betroffenen Kinder, "aber für uns gibt es kaum Hilfe, es sei denn, man sucht sie sich selber", kritisiert eine andere Mutter.

Meistens sind es seelische Gründe, die das Essverhalten so dramatisch entgleisen lassen, wissen alle hier. Nach diesen Ursachen wird natürlich im Rahmen der Therapien intensiv gefragt - was viele Eltern mit Schuldgefühlen zurücklässt und der steten Frage, ob sie womöglich etwas falsch gemacht haben. "Man hat automatisch ein schlechtes Gewissen", sagt eine Mutter.

Auswirkungen auf die ganze Familie



Zudem gebe es immer Auswirkungen auf die ganze Familie: Fragende, hilflose Geschwister oder Großeltern, die sich mit in der Verantwortung sehen und doch wenig tun können; Sorgen, das Kind könnte sich zu Tode hungern, Selbstzweifel. Und die ständige Habachtstellung, von der alle erzählen: Hat sie gegessen, steht womöglich ein neuer Zusammenbruch bevor?

In diesem Kreis sind allesamt die Töchter betroffen, und bei den meisten trat die Problematik in der Pubertät auf - was die Statistiken zum Thema Essstörungen exakt widerspiegelt. In der Regel kommt zudem eine Essstörung oft nicht allein: Selbstverletzendes Verhalten, Depressionen, Suizidgedanken oder -versuche, Sport bis zum Exzess - die Eltern kennen die ganze Bandbreite der Krankheitsbilder.

Und eine weitere, für sie schlimme Erfahrung haben sie unisono gemacht: Mitschüler oder Lehrer, die oft schon viel früher als die Eltern wussten oder ahnten, dass etwas nicht stimmt, haben gar nicht oder spät das Gespräch gesucht. "Von vielen habe ich erst im Nachhinein gehört, dass sie den Eindruck hatten, es stimmt etwas nicht, manche haben meine Tochter auch darauf angesprochen, aber die hat natürlich alles abgestritten beziehungsweise erklärt, sie habe alles im Griff", erzählt eine Mutter.

Dabei ist es nicht nur schwierig, an die Betroffenen heranzukommen. Es ist auch ein schmaler Grat zwischen Essstörung und bewusster Ernährung, die für viele Mädchen in der Pubertät plötzlich eine große Rolle spielt, wissen die Eltern. Schrecklich finden alle die "falschen Vorbilder" durch Modemagazine oder TV-Formate wie "Germany's next Topmodel", Youtube- oder Instagram-Stars, die den Blick rein auf Äußerlichkeiten richten. Da sei es kein Wunder, dass die Zahl der Betroffenen stetig zunimmt und diese immer jünger werden. Schon Elfjährige seien in den Kliniken, sagt eine Mutter.

Von der Erkenntnis bis zum Therapieplatz sei es außerdem ein langer Weg. Die Wartezeit sei sehr lang, da es in der Region zu wenig Therapeuten und Klinikplätze gebe. "Man hat jeden Tag das Gefühl, es geht nicht mehr, aber niemand hilft", erzählt eine Mutter von dieser Zeit zwischen Hoffnung und Verzweiflung.

Was den betroffenen Eltern selber extrem schwerfällt, wie sie einräumen: Den Töchtern nach der Rückkehr aus der Klinik wieder zu vertrauen, was das Essverhalten angeht. Sich nicht ständig zu fragen, ob sie gegessen haben, nicht wieder nach Tagebüchern zu suchen, in denen akribisch jede Mahlzeit notiert wird ("zum Schluss waren da nur noc h Striche") und jedes Workout. Denn es gibt auch Beispiele, in denen die Kinder den "Ausgang" nicht mehr finden, wie sie hier sagen. Und wenig Verständnis haben die meisten Töchter der an diesem Abend Versammelten auch dafür, dass die Eltern sich in einer Selbsthilfegruppe treffen. Was diese nicht davon abhält, weil die Gruppe ihnen Kraft gibt. Und sie wollen vor allem eines: Mit ihren Erfahrungen, Rat und Tat anderen betroffenen Eltern zur Seite stehen.

Nächstes Treffen der SHG für Angehörige von essgestörten Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist am Donnerstag, 23. Januar, um 18.30 Uhr vor dem Haupteingang des Landratsamtes Rastatt. Information: Kontaktstelle für Selbsthilfe beim Landratsamt Rastatt, Waltraud Ruh, (0 72 22) 3 81-23 75.