Meisterhafte Improvisationen beim Geburtstagskonzert

Bühl



Auch Bands aus den USA zu Gast Bühl (jo) - Sieben Konzerte an zwei Tagen stehen beim Bluegrass-Festival am 15. und 16. Mai in Bühl an. In der Zwetschgenstadt gastieren für das Festival neben vier Bands aus Europa auch drei Formationen aus den USA, darunter die Kalifornierin Laurie Lewis mit ihrer Band (Foto: Privat).