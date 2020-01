50 Jahre Begegnungen mit der Welt

Doch nicht nur deshalb lohnt sich der Kauf des Büchleins "Weltbegegnen", der in Lindemanns Bibliothek erschienen ist. Der Leiter der städtischen Galerie Fruchthalle hat sich damit selbst ein Geschenk zum 65. Geburtstag gemacht und ein Kompendium seines dichterischen Schaffens versammelt. 50 Gedichte aus 50 Jahren, lautet der Untertitel. Und tatsächlich stammt das erste Gedicht von 1969. Da war der Autor ein gerade mal 15-jähriger Freiburger Gymnasiast. Vor pubertärer Weltschmerzpoesie sollte sich der Leser nicht zu sehr fürchten. Er begegnet hier schon einem erstaunlich reflektierten Geist. Sein Protagonist sucht auf dem Grunde von etlichen Gläsern Alkohol nach einem Sinn, der am Schluss natürlich nicht da ist. Das ist schon ganz gut gemacht.

Ein Jahr später begleiten wir den jungen Dichter auf die Barrikaden (1968 ist noch nicht lang her) und lernen in der "Ballade vom Revoluzzer" den Typus des großmäuligen Weltverbesserers kennen, der sich, wenn's ernst wird, dann doch lieber wegduc kt, einigelt und fett wird. Das ist schon ein richtiges Sprachkunstwerk.

Der Buchtitel "Weltbegegnen" spielt bereits darauf an: Hank hat viel Biografisches in seinen Gedichten verarbeitet, persönlich Erlebtes, aber auch allgemeine Zeiterfahrung. Das Weltgeschehen eines halben Jahrhunderts hat in den 50 Gedichten Spuren hinterlassen. In "Die Kandelhexen" von 1990 zum Beispiel vermischen sich alte Volkssage, ein tatsächlich passierter Felssturz und der Wendeherbst 1989 zu einem Versgebräu, in dem die Fantasie lustvoll überschießt.

Dass zudem die Kunst beziehungsweise die Künstler zum Thema von Gedichten werden, ist bei Peter Hank, dem erfahrenen Galeristen, kein Wunder. Gerade die Zeit des Aufbaus ist bei Ausstellungsmachern eine sehr intensive Arbeitsphase. Da können die Herausforderungen des Alltags schon mal bis in den Traum hineinragen. Peter Hank hat aus dieser Erfahrung das Gedicht "Merlins Stein" (für Ralf Cohen) gemacht. "Der Hofmaler" ist dem Maler Eduard Deschner gewidmet. Über dessen Ausstellung hielt Peter Hank einst seine erste Einführung. Als Honorar gab es damals ein Bild, das heute noch in Hanks Baden-Badener Wohnung hängt und das jetzt das neue Buch ziert. Das Gedicht "Der goldene Schnabel" wiederum ist dem Rastatter Bildhauer Henning Schwarz zugeeignet.

"Weltbegegnen" ist bereits Peter Hanks vierter Gedichtband. Die ersten drei sind allerdings in Kleinstverlagen erschienen, die inzwischen eingegangen sind. Die Bände dürfen als vergriffen gelten, was für Peter Hank Grund genug war, in "Weltbegegnen" ein paar Gedichte zu recyceln. Die allermeisten sind allerdings - wenn auch nicht nagelneu - so doch frisch aus der Schublade gezogen. Dass mancher Vers vielleicht ein Tröpfchen Moralin zuviel abbekommen hat, und auch das Pathos mancher Zeile entschuldigt der Autor in seinem Geleitwort damit, dass Moral nicht unter allen Umständen geheuchelt und Pathos nicht immer hohl sein muss. Da hat er sicher recht.

Der Gedichtband hat 161 Seiten und kostet zwölf Euro. Am Sonntag, 26. Januar, 15 Uhr, wird Peter Hank in der städtischen Galerie Fruchthalle in Rastatt aus seinem Gedichtband vorlesen. Hank will das Publikum in seine Lesung aktiv einbeziehen. Die Besucher können Jahreszahlen zwischen 1969 und 2019 nennen und erfahren dann, welche Gedichte der Autor in dem jeweiligen Jahr geschaffen hat. Die Lesung beendet zugleich die Ausstellung "Entschwert - Andreas Durrer & Armin Göhringer".