Schandfleck direkt am Rhein

Was wurden nicht alles für Ideen für die Immobilie mit der Adresse Fährstraße 77 entwickelt: Im Gespräch war die Etablierung als Pamina-Wasserbaumuseum. Die Rastatter FDP hatte eine touristische Nutzung vorgeschlagen (mit Info-Stand, Kleingastronomie, Fahrrad-Servicestation, Museum, Kanustation). Und auch die Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe hatte mit dem Gedanken gespielt, eine Anlage mit einem Modellfischpass in einem größeren Maßstab als Forschungsprojekt zu errichten. Luftblasen, die allesamt zerplatzten.

Denn vor knapp fünf Jahren ist das aus dem Jahr 1941 stammende Anwesen auf dem 5 820 Quadratmeter großen Grundstück in private Hände gekommen, ohne dass erkennbar ist, was der neue Eigentümer damit anstellt. "Ich bin nicht sonderlich glücklich über den Verkauf", gesteht Ortsvorsteher Köppel mit zurückhaltenden Worten. Eine Gesellschaft aus Koblenz habe die Immobilie erworben; und die habe zumindest zeitweise das Haus vermietet.

Der Eigentümerwechsel bahnte sich an, als das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt vor elf Jahren den Außenbezirk in Plittersdorf bis auf den angrenzenden Hafen aufgab und nach Iffezheim verlagerte. Daraufhin ging die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) mit der Immobilie auf den Markt und bot das Gebäude damals für 270 000 Euro an. Tatsächlich fand die Bima besagten Käufer. Und seitdem zerfällt das Gebäude zusehends. Ein Insider meint, der neue Eigentümer habe "die Katze im Sack" gekauft, ohne zu wissen, dass ihm die Hände gebunden sind. Denn das hochwassergefährdete Haus mit Garagen und Schuppen in der Rheinaue steht planerisch im Außenbereich; einen Bebauungsplan gibt es nicht. Nicht mal wohnen darf man dort. Es sind nur sogenannte privilegierte Nutzungen möglich. "Was der Eigentümer vorhat, ist mir ein Rätsel", sagt Köppel. Zeitweise wurden Schafe und Hühner gehalten, berichten Beobachter. Mittlerweile gleicht das Gelände rund um das zerfallende Haus einer Sperrmüllhalde.

Das aufgegebene ehemalige Dienstgebäude ist offen begehbar; Fenster sind eingeworfen. In zwei Garagen und einem ausgewiesenen Raum für Feuerwehrgerät lagert Unrat. Da wurden Reifen mehrfach entsorgt und auch verschlossene blaue Fässer sind auszumachen.

Im Rastatter Rathaus, so heißt es auf BT-Anfrage, sieht man keinen Handlungsbedarf. Als der Bund damals die Immobilie zum Verkauf anbot, winkte die Stadt ab. Gebäude und Gelände verwahrlosten von Jahr zu Jahr immer mehr - ausgerechnet im Umfeld der immer stärker genutzten Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe und der Rheinpromenade, die die Stadt im Zuge des Dorfentwicklungskonzepts aufwerten will.

Dass mit dem ehemaligen WSA-Dienstgebäude so einfach nichts anzufangen ist, scheint auch dem Eigentümer bewusst zu sein. Auf einem Immobilienportal im Internet steht die Immobilie zum Verkauf: Preis: 750 000 Euro.