Sanierungsplan für PFC-belastete Flächen Hügelsheim (die) - Für das Bebauungsplangebiet "Unten an der Landstraße II" in Hügelsheim wird jetzt ein Sanierungsplan erstellt. Bei seiner Sitzung am Montag hat der Gemeinderat einstimmig die Vergabe des Auftrags an ein Unternehmen aus Karlsruhe beschlossen. Die Kosten für die Planerstellung werden sich auf rund 18 000 Euro belaufen.







Notwendig wird die Maßnahme durch die 2017 festgestellte Bodenbelastung mit PFC - vor allem in dem Bereich, der für die Erweiterung des Aldi-Markts benötigt wird. Ziele des Sanierungsplans sind die Abschätzung der Gefährdung, Informationen zu einer Nutzung des zu sanierenden Grundstücks sowie Empfehlungen zu den erforderlichen Maßnahmen. Vier Ingenieurbüros hatten ihr Angebot vorgelegt, erläuterte Bürgermeister Reiner Dehmelt, drei davon lagen in ähnlicher Höhe. Notwendig wird die Maßnahme durch die 2017 festgestellte Bodenbelastung mit PFC - vor allem in dem Bereich, der für die Erweiterung des Aldi-Markts benötigt wird. Ziele des Sanierungsplans sind die Abschätzung der Gefährdung, Informationen zu einer Nutzung des zu sanierenden Grundstücks sowie Empfehlungen zu den erforderlichen Maßnahmen. Vier Ingenieurbüros hatten ihr Angebot vorgelegt, erläuterte Bürgermeister Reiner Dehmelt, drei davon lagen in ähnlicher Höhe. Der Hügelsheimer Rat war ferner aufgefordert, seine Stellungnahme zum Entwurf des Managementplans Natura 2000 abzugeben. Unter anderem sieht der Plan Maßnahmen zum Erhalt besondere Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten vor. Der Entwurf kann beim Bürgermeisteramt Rheinmünster bis 10. Februar eingesehen werden. Betroffen ist die Gemeinde Hügelsheim bei den Gebieten Rheinniederung und Hardtebene zwischen Lichtenau und Iffezheim sowie dem Bruch bei Bühl und Baden-Baden. Dehmelt erinnerte daran, dass bereits im Beteiligungsverfahren zu den Verordnungsentwürfen umfangreiche Stellungnahmen abgegeben wurden. Auch wenn keine grundsätzliche Diskussion erforderlich war, wies Miriam Wassermann (CDU) auf eine missverständliche Aussage in der Stellungnahme vom Juli 2018 hin. Dort ist festgeschrieben, dass die Trassenvarianten für eine Ortsumfahrung nicht durch FFH-Gebietsmeldungen beeinträchtigt werden dürfen. Neben der Ortsumfahrung geht es auch um Verkehrsanbindungen. Laut Dehmelts Vorschlag werden jetzt mögliche konkrete Vorhaben aufgelistet. Dem Entwurf des Natura-2000-Managementplans stimmte der Gemeinderat grundsätzlich zu, will aber eine Konkretisierung einbringen.

