Stammzellenspender für sechsjährigen Julian gefunden

Der Spender oder die Spenderin - nähere Informationen erhalten Betroffene und Angehörige nicht - wurde von der Uniklinik über das weltweite Register von potenziellen Stammzellenspendern gefunden, hat Daniel Link lediglich erfahren. Ergebnisse aus der großen Typisierungsaktion am 8. Dezember in der Freihofhalle Sulzbach, die vor allem die Feuerwehrkameraden des Kreisfeuerwehrverbands Karlsruhe für den stellvertretenden Kommandanten aus Waldprechtsweier initiiert hatten, sind ihm bisher nicht bekannt.

"Julian geht es momentan sehr gut", erzählt der Vater. Die Antikörper-Therapie habe Wirkung gezeigt, bei der letzten Knochenmarksuntersuchung im Dezember hätten die Ärzte keine Erregerzellen mehr festgestellt. Den Medikamentenrucksack mit mobiler Pumpe, der bei der Therapie zum Einsatz kam, brauche Julian nicht mehr. Doch wirklich helfen kann ihrem Sohn, bei dem im Alter von vier Jahren Leukämie festgestellt wurde und der bereits einen Rückfall erlitten hat, nur eine Stammzellenspende, wissen die Eltern.

Julian sei zu Hause, dürfe aber nicht in den Kindergarten, erzählt der Vater. Ab 4. Februar muss er wieder in die Uniklinik, am 5., 6. und 7. Februar sind in Vorbereitung der Transplantation weitere Bestrahlungstermine geplant. Mindestens sechs bis sieben Wochen muss der Sechsjährige nach der Transplantation in der Klinik bleiben, "bevor man darüber reden kann, ob er nach Hause darf", hat Daniel Link von den Ärzten erfahren - "wenn es keine Komplikationen gibt".

So schwebt die Familie weiter zwischen Hoffen und Bangen. Als "stressig und nervenzehrend" beschreibt Daniel Link die Situation. Man sei einerseits erleichtert, andererseits sei die Situation sehr nervenaufreibend. Er arbeite derzeit Nachtschicht, um seine Frau besser unterstützen zu können. Denn neben fast täglichen Arzt- und Klinikbesuchen beanspruchen natürlich auch die beiden Brüder (zwölf und drei Jahre alt) von Julian Zeit und Aufmerksamkeit.