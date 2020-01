Leichter Anstieg bei psychischen Problemen

"Die Hälfte meiner Arbeitszeit entfällt auf Beratungsgespräche", verdeutlichte sie und betonte dabei, dass es in der Renngemeinde wenig "schwerwiegende Probleme" gebe. Die Sozialpädagogin hatte im September 2016 ihre Stelle angetreten. In der Zwischenzeit sei sie bei den Schülern bekannt.

Schulsozialarbeit sei auch Beziehungsarbeit, erklärte sie auf Nachfrage von Martin Schäfer (FW), warum die Zahl der Beratungsgespräche dermaßen angestiegen ist. Bei vielen Eltern herrsche Unsicherheit in Erziehungsfragen, es bestehe in dieser Hinsicht ein großer Bedarf an allgemeiner Beratung. "Zahlreiche Eltern haben auch zu wenig Zeit für ihre Kinder, weil sie viel arbeiten müssen. Deshalb reden auch die Kinder mit mir über ihre kleinen Sorgen", führte die Schulsozialarbeiterin weiter aus. Anja Habermann ist von Montag bis Donnerstag an der Maria-Gress-Schule, der Freitag ist für die Grundschule reserviert.

Bei den fünften und sechsten Klassen haben im vergangenen Schuljahr die Schulhof-Prügeleien zugenommen. In den siebten und achten Klassen sei sie "relativ häufig als Coach gefragt", weil das Klima schlecht sei: "Wenn die Pubertät am Blühen ist, dann geht alles, außer Unterricht", erläuterte sie.

Die psychischen Probleme haben etwas zugenommen, so ihr Eindruck, den sie jedoch statistisch nicht belegen kann. "Speziell bei den Mädchen gab es mehr depressive Probleme, einige Schülerinnen haben sich durch Ritzen selbst verletzt", berichtete Habermann. Bei den Jungs hingegen sei "exzessives Computerspielen" ein Thema. Die Weitervermittlung an Beratungsstellen gehe nicht so schnell, wie es erforderlich wäre, da es oft lange Wartezeiten gebe.

Ein weiteres wichtiges Thema der Schulsozialarbeit ist Mobbing. "Ich kläre auch die Lehrer darüber auf, damit sie rechtzeitig erkennen, wenn ein Schüler in ihrer Klasse gemobbt wird." Das Mobbing über Whatsapp-Gruppen sei "eine Riesenbaustelle".

Harald Schäfer (SPD) meinte, dass es Gerüchte über Drogenhandel am Rand des Schulgeländes gebe: "Ist es möglich, einen Bannkreis um die Schule zu ziehen?", wollte er wissen. "Wie an anderen Schulen auch, gibt es Schüler, die Cannabis oder Alkohol konsumieren, doch das machen sie nicht an der Schule", verdeutlichte Habermann. Sie könne nicht ausschließen, dass es Drogenhandel in der Nähe der Schule gebe, doch die Zuständigkeit der Schulleitung, die gerade eine Suchtmittelvereinbarung erarbeite, beschränke sich auf das Schulgelände. "Sollte es tatsächlich Drogenhandel geben, dann sollte es Gespräche mit dem Polizeiposten in Iffezheim geben", schlug die Sozialpädagogin vor.

"Im Großen und Ganzen" gebe es an beiden Schulen im Ort "anständige Kinder", wobei sie es auch mit ein paar Schulschwänzern zu tun hatte.

Im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung habe sie im vergangenen Schuljahr keine Anzeige erstattet, gleichwohl benötige die Überprüfung, ob ein Kind daheim misshandelt wird, sehr viel Zeit. Neben einer gewalttätigen Erziehung müsse es auch rein statistisch Fälle von sexuellem Missbrauch geben, die jedoch meist im Verborgenen liegen, erläuterte Habermann. Hier gelte es, bereits die Grundschüler stark und selbstbewusst zu machen, damit sie Grenzüberschreitungen erkennen.

Weitere Arbeitsfelder der Schulsozialarbeiterin sind die Konzeptentwicklung für die Kernzeit an der Grundschule sowie der Austausch mit der Polizei, der Gemeindeverwaltung und dem Landratsamt.