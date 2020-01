"Eine Wohlfühloase mit moderner Technik"

Zunächst gibt es aber einen Rückblick. Vor 16 Jahren gab es noch keine Kanalisation in Oberndorf-West, erinnert Mußler, der den Blick weiter auf den Dorfplatz, die sanierte Hauptstraße und das ehemalige Rathaus schweifen lässt, das vor allem als Vereinsheim genutzt wird. Es sei eine gelungene Dorfmitte entstanden, konstatiert Mußler: "Ich bin persönlich sehr stolz darauf, wie sich Oberndorf entwickelt hat". Dass die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet und die Kosten von 100 000 auf 20 000 Euro reduziert werden konnten, sei auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Und es soll auch weiterhin keinen Stillstand in Oberndorf geben: Die Infrastruktureinrichtungen auf Dauer zu erhalten und zu sanieren, ist Mußlers erklärtes Ziel. Priorität habe die Grundschule, für die nun ein Antrag auf Fördermittel gestellt werden soll, erläutert der Amtsinhaber, der ein klares Bekenntnis für den kleinen Schulstandort ablegt, "denn Oberndorf ist ein wunderbarer Ort für Kinder". In diesem Zusammenhang kann er noch Erfreuliches verkünden: Die 60 000 Euro für die Beförderung der Kuppenheimer Schüler, die die Oberndorfer Einrichtung besuchen, werden nun komplett vom Landkreis Rastatt übernommen. Dafür habe man gekämpft. Bisher hat Kuppenheim die Kosten alleine gestemmt.

Im neuen Haushalt sollen Mittel für die Sanierung des Turnhallenbodens eingeplant werden, kündigt Mußler ferner an. Der Kindergarten ist bereits nahezu erneuert, Anlass für diese Maßnahme war bekanntermaßen ein Wasserschaden. Auch die Jahnstraße, die sich in einem desolaten Zustand befindet, soll in den nächsten Jahren saniert werden - wenn klar ist, welch neues Heizsystem Kindergarten und Schule künftig erhalten, da für die Leitungsverlegung die Straße dann ohnehin aufgerissen werden muss. Der Bevölkerungsrückgang konnte zumindest gestoppt werden - dank geänderter Rahmenbedingungen. Aber es sollen noch weitere junge Familien in die "Wohlfühloase mit moderner Technik" ziehen. Dazu gehören die schöne landschaftliche Umgebung, das schnelle Internet, mit dem Oberndorf aus dem "Steinzeitalter" geholt worden sei, eine gute Nahversorgung, die mit dem EKZ vorhanden ist (Edeka will den Lebensmittelmarkt erneuern, die An- und Ablieferung wird künftig auf dem Parkplatz erfolgen, also weg von der August-Scherer-Straße) und die Schließung weiterer Baulücken im Ort.

Mußler hält es nicht für richtig, mit einem neuen Baugebiet auf die grüne Wiese zu gehen, bevor nicht Leerstände im Ort beseitigt und Brachflächen bebaut sind, wie in Kuppenheim geschehen. "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und erst unsere Potenziale nutzen", bezieht er klare Position, die aber nicht alle Anwesenden teilen können. Und so entspannt sich eine lebhafte Diskussion über Naherholungsgebiete und Klimawandel bis hin zum bezahlbaren Wohnraum.

Auch der Weg über den teilweise bis fünf Meter breiten Essigbuckel, die alte Verbindungsstraße von Oberndorf nach Kuppenheim, die gerne als Durchfahrt genutzt wird, ist Thema an dem Abend. Mußler schwebt hier eine Sanierung "in der Breite eines landwirtschaftlichen Wegs" vor - und zwar als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme.

Dass Oberndorf seine eigene Identität bewahrt mit seinem Vereinsleben, das er weiterhin unterstützen will, steht für Mußler außer Frage. Und er spricht sich auch für den Erhalt der Oberndorfer Feuerwehrabteilung mit dem Feuerwehrhaus aus, das nicht zuletzt ein gesellschaftlicher Treffpunkt sei. Eine Wiedereinführung der abgeschafften unechten Teilortswahl bringt ein Bürger in die Diskussion ein, der befürchtet, dass Oberndorfer Belange in der Zukunft nicht genügend berücksichtigt werden könnten, wenn einmal ein anderer Gemeinderat und Bürgermeister am Ruder sind. Der frühere Oberndorfer Stadtrat Claus-Dieter Hafner bekennt, seinerzeit gegen die Abschaffung der unechten Teilortswahl gestimmt zu haben, hält diese aber heute nicht mehr für notwendig, wenn er bedenke, was in den vergangenen 16 Jahren geleistet wurde. Er sei begeistert vom Durchsetzungsvermögen des Bürgermeisters, verdeutlicht er mit Blick auf Projekte in Oberndorf und nennt dabei beispielhaft den Bau der Kreisverkehre.

Breiten Raum nimmt das Thema PFC und Trinkwasserversorgung ein, das den Bürgern unter den Nägeln brennt. Mußler berichtet von neuesten Messergebnissen und weist Kritik an der Informationspolitik der Stadt zurück: "Wir alle sind nicht für die Misere verantwortlich und müssen erst dazulernen." Das Ziel sei sauberes Trinkwasser . Eine Frau will wissen, bis wann der Aktivkohlefilter im Wasserwerk Förch wie vom Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal beschlossen, eingebaut wird und aktiv ist. Der Verbandsvorsitzende habe zugesagt, das dies bis Ende des Jahres der Fall sein soll. "Daran werde ich ihn messen", betont Mußler.