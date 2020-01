Ein Pakt für die Mobilität der Zukunft Rastatt (dm) - Die Barockstadt, das Land Baden-Württemberg und zehn weitere Partner haben gestern im Rossi-Haus den Mobilitätspakt Rastatt geschlossen. Mit ihm sollen Verbesserungen hin zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität in der Region gelingen. Mit kurzfristigen Maßnahmen, aber auch mittel- und langfristigen Verkehrskonzepten. Zunächst ist er angelegt auf fünf Jahre, in denen Lösungen gesucht und gefunden werden sollen, um den Verkehrsinfarkt zu vermeiden und neue Wege zu beschreiten.







Nur noch mehr Straßen zu bauen, um dem immer weiter zunehmenden Autoverkehr immer breitere Wege zu ebnen: Das nämlich könne das Konzept für eine Mobilität der Zukunft nicht sein, wie Rastatts OB Hans Jürgen Pütsch bei der Vertragsunterzeichnung betonte. Abgesehen vom Großklima: Abgase und Lärm, die der motorisierte Individualverkehr verursacht, sind konkret vor Ort zunehmende Lasten für die Bevölkerung. Mobilität und Lebensqualität in Einklang zu bringen - dafür sei zwar auch der Ausbau des Autobahnanschlusses, der B 3-Lückenschluss und die Querspange im Rastatter Süden vonnöten, aber auch ein Umdenken bei den Verkehrsteilnehmern. Auch dieses soll der Mobilitätspakt befeuern, indem die Entscheider künftig neue Angebote in der Vernetzung der Verkehrsträger vom Rad über die Straße bis hin zur Schiene machen und damit entsprechende Nachfrage generieren, so Bürgermeister Raphael Knoth. Da dies kein städtisch, sondern regional zu lösendes Thema ist, hat man sich wesentliche Partner ins Boot geholt. Das Verkehrsministerium, das den Prozess begleitet, das Regierungspräsidium, der Landkreis, der Regionalverband Mittlerer Oberrhein, die Wirtschaftsregion Mittelbaden, die Technologieregion Karlsruhe, der Karlsruher Verkehrsverbund, die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg sowie die drei größten Arbeitgeber Rastatts Daimler, Getinge und Siemens bekundeten mit ihren Chef-Unterschriften, gemeinsame Sache machen zu wollen. Und damit den Systemfehler auszumerzen, dass Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum in der Region auf den Straßen zum Negativfaktor wird. Zu den Zielen zählt folglich, den Individualverkehr zu reduzieren, Rad- und Fußgängernetz zu verdichten, den ÖPNV, der vielen noch zu teuer ist, zu stärken, die Infrastruktur zu verbessern. Einiges sei bereits umgesetzt (wie das Regio-Move-Projekt des KVV, das Bahn, Bus, Leihfahrrad oder Carsharing integriert) oder schon in Arbeit. Gleichwohl ist noch viel Luft nach oben, waren sich gestern alle einig. Ist es Regionalverbandsdirektor Gerd Hager bequem gemacht worden, gestern zu Fuß, per Bus und Bahn ins Rossi-Haus zu kommen? Eher nicht. Und Landrat Toni Huber (dessen Behörde gerade die Zuschüsse für Mitarbeiter-Jobtickets erhöht habe) kann seine morgendliche Zeitungslektüre in der Stadtbahn vermutlich auch nur dann genießen, wenn er einen Sitzplatz hat. Das Shuttle wiederum, das Benzmitarbeiter seit vergangenem Jahr vom Bahnhof ins Werk und zurückbringt, könne ÖPNV-bedingt derzeit noch nicht vom Schichtdienst genutzt werden. Immerhin rund 1 500 Radabstellplätze sind direkt an den Werkshallen errichtet worden - und werden laut Standortchef Thomas Geier auch rege genutzt. Gestern war sozusagen der offizielle Startschuss für den Pakt, jetzt beginnt die richtige Arbeit: Wo fehlen Verbindungen? Wo fehlt eine Steuerung des Güterverkehrs? Wo mangelt es an Radwegen? Wo sind Fußwege nicht seniorengerecht? Es ist, so Regierungspräsidentin Sylvia Felder, "eine der großen Herausforderungen unserer Zeit", den Wandel hin zu einer nachhaltigen Mobilität zu schaffen. Steuerungs- und Projektgruppen treffen sich nun. Eine Hoffnung: Durch den gemeinsamen Pakt schnellen Konsens bei Vorhaben zu erzielen und die erforderlichen Verfahren dadurch zu beschleunigen. Und: Eine Bürgerbeteiligung soll auf den Weg gebracht, die Bevölkerung rechtzeitig mitgenommen werden. In Wiesloch-Walldorf, wo man schon erste Erfahrungen in Sachen Mobilitätspakt macht, seien auf der betreffenden Homepage etwa 1 700 Anregungen eingegangen. In Rastatt soll es zudem Infoveranstaltungen für die Öffentlichkeit geben. Und, wie Ministerialdirektor Prof. Uwe Lahl betonte: Die Tür für weitere Partner steht offen.

