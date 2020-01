Keine Sanierung des Bürgersaals









So steht es auf Seite 298 des Heimatbuchs von 1980. Für das Bild, das auf der Seite daneben abgedruckt ist, wurde die Perspektive so gewählt, dass der Blick zuerst auf den Bürgersaal fällt. Links erkennt man das die ganze Fassadenhöhe einnehmende Glasfenster, rechts das Bärentreiber-Mosaik. Man sieht, dass sich bis heute so gut wie nichts verändert hat.

Dem Gemeinderat wurden am Mittwoch von der Verwaltung Vorschläge für eine "gesamte Sanierung" unterbreitet. Der Saal sei in die Jahre gekommen, Wände und Beleuchtung zu dunkel, die Akustik verbesserungswürdig, die Stühle reif für einen Austausch, sah Bürgermeister Andreas Augustin etlichen Modernisierungsbedarf. Eine Planerin habe sich "Gedanken gemacht". Diese summierten sich auf eine Investition von mindestens 164 000 Euro, "maximal 320 000 Euro". Für Planungshonorare würden zwischen 38 000 und 61 000 Euro hinzukommen.

Die Verwaltung schlug vor, in den Haushalt eine Planungsrate einzustellen, die Umsetzung in den Folgejahren vorzusehen. Die Überlegungen der Planerin waren in einer Tabelle aufgelistet. Sie empfahl, die größtenteils holzvertäfelten Wände "auf jeden Fall heller" zu machen, "mit Rigips zu beplanken und streichen", dazu "Akzentflächen" zu bilden, indem man diese "mit besonderen Materialien belegt". Der Fußboden könnte "voraussichtlich belassen" werden, die Decke sollte man "rückbauen und neu verkleiden". Das große Buntglasfenster könnte "eventuell erhalten" werden, sofern es "in das neue Gestaltungskonzept" passt. Weit kam das Gestaltungskonzept allerdings nicht. Andrea Bruder und Werner Hermann (beide SPD), die sich in der Beratung als erste zu Wort meldeten, schienen einigen Ideen durchaus zugeneigt. Auf das Glasfenster sollte aber nicht verzichtet werden, warnte Bruder. Mit ihm würde man "etwas wegwerfen", was zu den "positiven" Blickfängen am Rathaus gehöre. Hermann konnte sich eine "portionsweise" Realisierung von Vorschlägen vorstellen, jedoch sollte nicht in die Substanz eingegriffen werden. Mit dem darauffolgenden Diskussionsbeitrag des CDU-Fraktionsvorsitzenden Helmut Schorpp (CDU) waren die Fürsprachen zu Ende. Den einen oder anderen Punkt könne man wohl verbessern, meinte er. Der Betrag von über 300 000 Euro plus Planungskosten hätten seine Fraktion aber "geschockt". Von dem Vorhaben sollte "im Moment" abgesehen werden, man habe ja noch nicht einmal den Haushaltsentwurf vorliegen. Das Glasfenster zu beseitigen wäre "eine Sünde", mahnte Schorpp, die Holzverkleidung zu lasieren, ebenfalls. Die Vertäfelung sei sehr gut erhalten, weise keine Risse auf. Genauso fand Schorpp den Bodenbelag erhaltenswert, ein "Stabparkett, wie man es sich heute gar nicht mehr leisten könnte". Norbert Tritsch (FWG) setzte die Kritik fort, fand aber hauptsächlich die Vorgehensweise unbehaglich. Es erinnere ihn an "Salamitaktik", wie man sie schon bei anderen Projekten erlebt habe, am Ende lande man bei einer Million Euro. Rolf Enderle (BuG) sah am Beispiel Bürgersaal, was herauskomme, wenn man mal eine Planung beauftrage.

Ein Buntglasfenster zu ersetzen, eine Holzvertäfelung mit Rigips überdecken zu wollen, käme einer Verschlechterung gleich. Vorstellbar wäre allenfalls eine energetische Sanierung. Man habe, da war er sich mit Jürgen Kniehl (FWG) einig, wichtigere Vorhaben zu bewältigen. Schorpp erwähnte als solche den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und Straßensanierungen, obendrein stöhne das Ortsbauamt über hohe Arbeitsbelastung.

Bürgermeister Augustin verzichtete auf eine Abstimmung, die Meinung der Ratsmehrheit fasste er glasklar zusammen: Die Sanierung des Bürgersaals wird nicht weiter verfolgt.