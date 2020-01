Realschule hat doch noch Luft

Die Sozialdemokraten plädieren in einem Antrag dafür, eine Dependance in Wintersdorf zu eröffnen, sobald die Hans-Thoma-Schule zum Schuljahr 2021/2022 ihr neues Domizil in Rastatt beziehen kann. Die SPD begründet ihren Vorstoß damit, dass es an der ARRS durch den neuen Bildungsplan (mit der Möglichkeit des Hauptschulabschlusses an der Realschule), dem Wegfall der Grundschulempfehlung und einem möglichen Ganztagsangebot ziemlich eng werden dürfte - und das, obwohl schon mehr als 120 Kinder aus dem Ried ohnehin die Realschule Iffezheim besuchen.

In der Tat war auch die Stadtverwaltung vor zwei Jahren in ihrem Schulentwicklungsplan davon ausgegangen, dass die Zahl der Schüler derart zunimmt, dass 2021 sogar eine "Wanderklasse" gebildet werden muss, weil Räume fehlen.

Allein, die Prognose trifft nicht ein. Während der Schulentwicklungsplan damals von 910 Schülern im Schuljahr 2019/2020 ausging, sind es aktuell nur 820, wie Rektor Stefan Funk berichtet. Als Gründe nennt er verstärkte Übergänge aufs Gymnasium und eine zurückhaltende Nachfrage nach dem Hauptschulzug in der Realschule.

Zwar sieht Funk im Raum Rastatt Handlungsbedarf, weil weiterführende Schulen in Ötigheim und Bietigheim aufgegeben werden. Doch für die Rastatter Realschule gibt der Rektor Entwarnung: "Wir sind gut aufgestellt und haben noch Luft", verweist der Schulleiter darauf, dass man schon Zeiten hatte, in denen 925 Schüler unterrichtet wurden.

Über den Vorstoß der SPD zeigt sich Funk "überrascht" - nicht nur, weil die Sozialdemokraten mit ihm nicht das Gespräch gesucht haben. Aus seiner Sicht wird auch verkannt, was in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium bewerkstelligt werden müsste, um eine Außenstelle in Wintersdorf zu gründen.

Im Rathaus zeigt man sich auch eher zurückhaltend. Der SPD-Antrag wird zwar am Montag im Gemeinderat aufgerufen. Doch die Verwaltung will zunächst bis zur Sommerpause ein Raumkonzept mit Schulamt und Regierungspräsidium erarbeiten, auf dessen Grundlage man auch über den SPD-Vorschlag diskutieren könne. Gleichwohl ist in den Sitzungsunterlagen eine Tendenz erkennbar: "Ein erforderlich werdender Erweiterungsbau soll auf dem Schulgelände verwirklicht werden." Und dabei soll auch ein Ganztagskonzept zum Zug kommen.

Daran sei man "stark interessiert", sagt Funk. Für eine Expansion wäre auf dem Gelände wohl ausreichend Platz. Die Entwicklung hängt auch von zwei bestehenden Gebäuden ab: Derzeit nutzt die Schule die ehemalige französische Kommandantur an der Friedrich-Ebert-Straße, die trockenen Fußes nicht erreichbar ist, gerade energetisch in einem schlechten Zustand ist und als Provisorium gilt. Dass die Tage des Gebäudes gezählt sind, hatte auch schon das Wehrgeschichtliche Museum (WGM) signalisiert, das mit Verwaltung und Depot im zweiten Obergeschoss untergebracht ist und sich darauf einstellt, mittelfristig ausziehen zu müssen.

Rektor Funk rechnet damit, dass das Gebäude abgerissen wird. Ob das möglicherweise auch für die Sporthalle gilt, muss vorerst offenbleiben. Die Verwaltung bliebt weiter eine Antwort auf die Frage schuldig, ob die künftige Rastatter Großsporthalle in Niederbühl oder bei der Realschule stehen. Sollte die städtische Variante zum Zuge kommen, könnte sich der Schulleiter bei einem Neubau Synergieeffekte vorstellen, wenn man eine Mensa integriert. Klar ist nur: Ohne bauliche Entwicklung ist der Ganztagsbetrieb nicht machbar.