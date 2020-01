Zeitplan für Kita-Neubau

Aldi Süd baut moderne Filiale Baden-Baden (hol) - Eine der modernsten Aldi-Filialen Deutschlands (Foto: Aldi Süd) wird in der Schwarzwaldstraße entstehen. Aldi Süd will das jetzt dort ansässige Geschäft zu Ostern schließen und das gesamte Areal komplett umgestalten. Ende November ist Neueröffnung geplant. » Weitersagen (hol) - Eine der modernsten Aldi-Filialen Deutschlands (Foto: Aldi Süd) wird in der Schwarzwaldstraße entstehen. Aldi Süd will das jetzt dort ansässige Geschäft zu Ostern schließen und das gesamte Areal komplett umgestalten. Ende November ist Neueröffnung geplant. » - Mehr