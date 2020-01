Beleidigungsklage abgewiesen

Rastatt (ema) - Im Streit um eine Äußerung in dem digitalen Netzwerk Facebook ist der Rastatter Rechtsanwalt und Ex-OB Klaus-Eckhard Walker mit seiner Beleidigungsklage vor dem Rastatter Amtsgericht abgeblitzt.



Walker hatte den Facebook-Aktivisten Andreas Härtel, der in der Öffentlichkeit auch als DJ Andi bekannt ist, wegen Beleidigung auf ein Schmerzensgeld von 500 Euro verklagt (wir berichteten). Härtel hatte im Juli vergangenen Jahres in seiner Facebook-Gruppe mit mehr als 5 000 Gefolgsleuten über Walker geschrieben: "Sie sind das Allerletzte! Schämen Sie sich!" Anlass waren Einschränkungen beim Rastatter Stadtfest und dem Muggensturmer Volksfest, die im Zusammenhang mit den gerichtlichen Auseinandersetzungen im Jahr 2018 um die Verlegung der Niederbühler Feuertaufe zu sehen sind, bei denen Walker eine Anwohnerin vertrat. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte damals Mängel in der gaststättenrechtlichen Genehmigung der Stadtverwaltung für die Feuertaufe festgestellt; die Niederbühler Fastnachtsgruppe verlegte daraufhin die Veranstaltung an den Ortsrand. Die Entscheidung zog Kreise; im Landkreis machten sich Gemeinden Gedanken, wie durch Auflagen den Anliegen von Anwohnern Rechnung getragen werden kann. Härtel kreidet Walker an, als Anwalt den Niedergang der Vereine und des Brauchtums zu befördern, während er als OB noch die Vereine kräftig unterstützt habe. Bei der mündlichen Verhandlung Anfang Dezember hatte Walker darauf gepocht, dass er als Rechtsanwalt nicht für Fehler der jetzigen Stadtverwaltung verantwortlich gemacht werden dürfe. Er wehre sich gegen die Beleidigung, die sich in eine im Internet übliche Hetze einreihe, der man schon wegen ihrer Breitenwirkung Einhalt gebieten müsse. Das Amtsgericht wies gestern jedoch die Klage ab (Streitwert: 4 500 Euro); die Urteilsbegründung geht zunächst schriftlich den Parteien zu. Offenbar ist das Gericht zu der Auffassung gelangt, dass die Äußerung noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist.

