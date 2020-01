Raus aus dem Dornröschenschlaf Rastatt - Vielen Menschen ist die Kreishandwerkerschaft kein Begriff. Dabei repräsentiert die Interessenvertretung mehr als 700 Betriebe in 16 Innungen im Landkreis Rastatt und in Baden-Baden. Im vergangenen Jahr hat mit Hans-Albert Fritsch (Rastatt) ein neuer Kreishandwerksmeister das Ruder übernommen. Er will den Verbund aus dem "Dornröschenschlaf" holen, wie er im Gespräch mit BT-Redakteur Egbert Mauderer sagt.



Interview



BT: Herr Fritsch, was plagt das Handwerk? Hans-Albert Fritsch: Volle Auftragsbücher nicht (lacht). Der Fachkräfte- und Nachwuchsmangel hat uns fest im Griff. Durch den demografischen Wandel werden viele Betriebe aufgeben, weil kein Nachfolger bereit steht und der Nachwuchs fehlt. Und dann wirkt das Handwerk nach außen manchmal verstaubt. BT: Woran liegt's? Fritsch: Analoge Berufe scheinen erst mal uncool zu wirken. Dabei spielt im Handwerk die Digitalisierung eine immer größere Rolle. Früher konnte der Meister aus einer Vielzahl von Bewerbungen seine Lehrlinge auswählen; heute herrscht wenig bis gar keine Auswahl. Viele junge Menschen gehen weiter auf die Schule; der Anteil der Studenten steigt. BT: Bislang hat die Kreishandwerkerschaft sich nicht dadurch hervorgetan, hier gegenzusteuern. Öffentlich ist sie bislang nur durch die Meister- und Lehrabschlussfeier in Erscheinung getreten. Fritsch: Die Arbeit der Kreishandwerkerschaft findet oft im Verborgenen statt. Wir sprechen immer wieder mit politischen Vertretern und Institutionen auf lokaler Ebene über die Probleme des Handwerks. Aber wir müssen aus dem Dornröschenschlaf raus und neue Wege gehen. BT: Bei Ihrer ersten Lehrabschlussfeier im November haben Sie mit einer Tradition gebrochen, als nicht Sie als Kreishandwerksmeister oder ein Innungsobermeister die Freisprechung der ehemaligen Lehrlinge formulierten, sondern ein junger Zimmerermeister. Fritsch: Tradition und Moderne müssen sich nicht entgegenstehen. Ich finde es passender, wenn ein 22-Jähriger wie Andreas Zaspawny den klassischen Freispruch vornimmt und nicht einer, der sein Vater sein könnte. Bei vielen Gästen im Baden-Badener Benazet-Saal kam das übrigens gut an. BT: Gehört zum festlichen Programm auch bald ein Ball des Handwerks? Fritsch: Den gab es in der Tat vor vielen Jahren. Ich könnte mir das vorstellen, aber das ist Zukunftsmusik. BT: Zur Gegenwartsmusik gehört die Nachwuchsgewinnung. Was kann denn die Kreishandwerkerschaft da leisten? Fritsch: Wir planen eine Road-Show mit dem Komiker Olli Gimber und der Youtuberin Alisa, die in die Schulen geht. Das läuft in Karlsruhe schon sehr erfolgreich. In Kooperation mit Innungen und Betrieben sollen Stationen mit unterschiedlichen Gewerken zum Informieren und Ausprobieren einladen. Doch um das auf die Beine zu stellen, sind wir auf die Betriebe und In nungen angewiesen. BT: Man hat aber manchmal den Eindruck, Innungen und Kreishandwerkerschaft laufen etwas nebenher? Fritsch: Derzeit haben die meisten Innungen eigene Geschäftsführungen. Die Zahl der Betriebe sinkt aber. Mein Ziel ist es, die Kreishandwerkerschaft wieder zu stärken. Durch eine Konzentration der Geschäftsführung bei der Kreishandwerkerschaft könnten Synergieeffekte erzielt werden. Die Innungen würden selbstständig bleiben, wir als Partner könnten sie aber im täglichen Geschäft unterstützen, etwa bei der Mitgliederverwaltung oder Durchführung von Gesellenprüfungen. Eine starke Geschäftsstelle, die für die Mitgliedsbetriebe da ist und ein gut vernetztes Dienstleistungszentrum bildet.

