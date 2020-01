Räte wollen Lärmbelastung vermeiden

Bühl

Fußgängerzone wird ausgeweitet Bühl (marv) - Der Bühler Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen, die Fußgängerzone der Zwetschgenstadt um einen Bereich auf dem künftigen Campus-Areal auszuweiten. Mittelpunkt dieses Bereichs wird der Platz Villefranche (Foto: Margull). » Weitersagen (marv) - Der Bühler Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen, die Fußgängerzone der Zwetschgenstadt um einen Bereich auf dem künftigen Campus-Areal auszuweiten. Mittelpunkt dieses Bereichs wird der Platz Villefranche (Foto: Margull). » - Mehr

Rheinmünster

Haushalt 2020 verabschiedet Rheinmünster (fvo) - Der Gemeinderat Rheinmünster hat bei der jüngsten öffentlichen Sitzung am vergangenen Montag dem Haushaltplan 2020 einhellig zugestimmt (Foto: Vollmer). Dank eines Rekordstands bei der Liquidität ist die Gemeinde im Kernhaushalt weiterhin schuldenfrei. » Weitersagen (fvo) - Der Gemeinderat Rheinmünster hat bei der jüngsten öffentlichen Sitzung am vergangenen Montag dem Haushaltplan 2020 einhellig zugestimmt (Foto: Vollmer). Dank eines Rekordstands bei der Liquidität ist die Gemeinde im Kernhaushalt weiterhin schuldenfrei. » - Mehr

Achern

Achern erneuert Stadtzentrum Achern (hei) - Die Gemeinderäte haben Farbe bekannt. Wie von OB Klaus Muttach in seiner Haushaltsrede gefordert, bekennen sich die Räte zur Neugestaltung des Acherner Stadtkerns. Sie bewilligten bei den Haushaltsberatungen die dafür nötigen Millionen (Foto: Cibis/av). » Weitersagen (hei) - Die Gemeinderäte haben Farbe bekannt. Wie von OB Klaus Muttach in seiner Haushaltsrede gefordert, bekennen sich die Räte zur Neugestaltung des Acherner Stadtkerns. Sie bewilligten bei den Haushaltsberatungen die dafür nötigen Millionen (Foto: Cibis/av). » - Mehr

Baden-Baden

Lkw dürfen weiterhin parken Baden-Baden (up) - Lastkraftwagen dürfen in Haueneberstein auch weiterhin im Wilhelm-Maybach-Ring parken. Das hat der Ortschaftsrat entschieden. Die Räte lehnten den Vorschlag der Verwaltung ab, auf den Parkstreifen nur noch Pkw das Parken zu erlauben (Foto: Philipp). » Weitersagen (up) - Lastkraftwagen dürfen in Haueneberstein auch weiterhin im Wilhelm-Maybach-Ring parken. Das hat der Ortschaftsrat entschieden. Die Räte lehnten den Vorschlag der Verwaltung ab, auf den Parkstreifen nur noch Pkw das Parken zu erlauben (Foto: Philipp). » - Mehr