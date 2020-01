Nachfrage größer als Platzangebot

Bühl

Rolle der Kanadier im Blick Bühl (cn) - Erstmals wird die 40-jährige Präsenz der Kanadier mit einer Ausstellung im Heimatmuseum in Weitenung gewürdigt. Die Sonderausstellung mit dem Titel "Kanadier in Mittelbaden" zeigt, wie sehr sie das gesellschaftliche Leben in der Region geprägt haben (Foto: Nickweiler). » Weitersagen (cn) - Erstmals wird die 40-jährige Präsenz der Kanadier mit einer Ausstellung im Heimatmuseum in Weitenung gewürdigt. Die Sonderausstellung mit dem Titel "Kanadier in Mittelbaden" zeigt, wie sehr sie das gesellschaftliche Leben in der Region geprägt haben (Foto: Nickweiler). » - Mehr

Val di Fiemme

Karl Geiger mit zwei Erfolgen Val di Fiemme (red) - Skispringer Karl Geiger (Foto: dpa) kommt immer besser in Form. Nach Gesamtrang drei bei der Vierschanzen-Tournee übernahm der Oberstdorfer mit zwei Siegen innerhalb von 24 Stunden in Val di Fiemme die Gesamtführung im Skisprung-Weltcup. » Weitersagen (red) - Skispringer Karl Geiger (Foto: dpa) kommt immer besser in Form. Nach Gesamtrang drei bei der Vierschanzen-Tournee übernahm der Oberstdorfer mit zwei Siegen innerhalb von 24 Stunden in Val di Fiemme die Gesamtführung im Skisprung-Weltcup. » - Mehr

Baden-Baden

Auszeichnung von der Bundeswehr Baden-Baden (fs) - Gerhard Herbrich (Foto: Fauth-Schlag) ist ein mit seinem Beruf glückliches und zufriedenes Mitglied der Baden-Badener "Katastrophenschutzfamilie", wie er sie nennt. Morgen wird er im Alten Ratssaal mit dem Ehrenkreuz in Silber der Bundeswehr ausgezeichnet. » Weitersagen (fs) - Gerhard Herbrich (Foto: Fauth-Schlag) ist ein mit seinem Beruf glückliches und zufriedenes Mitglied der Baden-Badener "Katastrophenschutzfamilie", wie er sie nennt. Morgen wird er im Alten Ratssaal mit dem Ehrenkreuz in Silber der Bundeswehr ausgezeichnet. » - Mehr