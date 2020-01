49 Preisträger reisen zum Landeswettbewerb

Rastatt

"Jugend musiziert" beginnt wieder Rastatt (red) - Die mittlerweile 57. Ausgabe von "Jugend musiziert" legt los: Zur ersten Runde für den Landkreis Rastatt und den Stadtkreis Baden-Baden sind an diesem Wochenende auch Zuhörer willkommen. Die Vorspiele sind öffentlich und kostenfrei (Foto: Stadt Rastatt).

Bietigheim

Zeitplan für Kita-Neubau Bietigheim (ser) - Am südlichen Ortsrand von Bietigheim soll das Kinderhaus "Schneidergarten" entstehen. Das Planungsbüro Weindel hat nun dem Gemeinderat den Entwurf vorgestellt. Baubeginn soll frühestens im April 2021 sein. Nach 18 Monaten will man fertig sein (Foto: ser).

Stuttgart

Antiquariatsmesse startet in Stuttgart Stuttgart (cl) - Deutschlands wichtigste Antiquariatsmesse beginnt am 24. Januar in Stuttgart. Vom Wiegendruck bis zum Bilderbuch gibt es dort jede Menge reizvolle Bücher. "Bei uns kann man auch für wenig Geld etwas finden", sagt Norbert Munsch vom Verband der Antiquare (Foto: Messe).