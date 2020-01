Stadtverwaltung ringt mit Raumkonzept

Das zeigt sich auch an den Fragezeichen, die hinter einer weiteren Nutzung des ehemaligen technischen Rathauses in der Platanenstraße sowie des Gebäudes Kaiserstraße 50/ Ecke Engelstraße stehen. Jetzt will man sich sogar externen Sachverstand zu Hilfe holen.

Die Verwaltung kündigt an, in diesem Jahr mit Unterstützung des Fraunhofer Instituts die Raumplanung neu zu konzipieren. Dabei wird auch das Post-Gebäude eine zentrale Rolle spielen. Die Planung sieht derzeit vor, das Postgebäude für rund 608 000 Euro so zu ertüchtigen, dass der zum Jahresbeginn gegründete Fachbereich Gebäudemanagement im Spätjahr einziehen kann. Für diese Vorgehensweise holte sich die Verwaltung bereits das Okay des Technischen Ausschusses.

Alternative wäre gewesen, das alte Rathaus Platanenstraße 7 herzurichten. Dort sind noch Mitarbeiter von Forst und Bauhof untergebracht, die wohl erst im Herbst nächsten Jahres in den Neubau in der Plittersdorfer Straße umziehen können. Aus diesem Grund plädierte die Verwaltung dafür, den Fachbereich Gebäudemanagement, der momentan auf drei Standorte verteilt ist, am Kapellenbuckel einzuquartieren. Vorteile dieser Lösung: Die neue Organisationseinheit kann früher gebündelt untergebracht werden, man hat kürzere Wege in der Innenstadt, vermeidet einen Leerstand in exponierter Innenstadtlage, und die Ertüchtigung kann bereits als Vorgriff auf die Gesamtsanierung des Postgebäudes in Angriff genommen werden.

Wie viel Dynamik in der Raumplanung seit Jahren steckt, zeigen die sich wandelnden Perspektiven des früheren technischen Rathauses in der Platanenstraße. Vor zwölf Jahren hatte die Verwaltung noch erwogen, das Gebäude zu verkaufen - als Gegenfinanzierung für den Kauf des Rathauses Herrenstraße vom Landkreis. Dieses Ziel sei grundsätzlich noch im Gespräch, teilt die Pressestelle auf BT-Nachfrage mit. Allerdings könne man erst Ende des Jahres "klarer sehen", welchen Bedarf man tatsächlich hat.

Gleiches gilt für Räume in der Kaiserstraße 50, in dem der bisherige Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft arbeitet. Noch vor zwei Jahren wollte die Verwaltung dort weitere Räume anmieten. Der jetzige Mietvertrag sei befristet; ob man diesen Standort aufgebe, sei noch nicht sicher, heißt es aus dem Rathaus.

Die Überlegungen der Verwaltung, sich in der Kaiserstraße 50 auszubreiten, hatten unter den Mietern in dem Gebäude für Unruhe gesorgt, weil man die Befürchtung hat, verdrängt zu werden .