Bescheidene Iffezheimerin hinterlässt Vermögen Von Markus Koch Iffezheim - "Ich bin fast täglich hier mit Bruno", freut sich Alexandra Ziegeler über den Bahnhof-Spielplatz in Iffezheim. Er sei ideal für Kinder bis sechs Jahre und sehr beliebt - "an schönen Tagen platzt er fast aus allen Nähten", meint die Mutter. Rosa Laubel würde sich freuen. Von ihrer 2012 ins Leben gerufenen Stiftung wurde das Projekt, das im Vorjahr im Rahmen der 72-Stunden-Aktion verwirklicht wurde, mit 30 000 Euro unterstützt. 2013 starb Rosa Laubel im Alter von 86 Jahren, doch mit ihrer Stiftung, die ein Vermögen von 650 000 Euro hat, unterstützt sie auch nach ihrem Tod gemeinnützige Zwecke.



Die beiden Direktoren der VR-Bank in Mittelbaden eG, Felix Thiem und Klaus Knapp, stehen der Rosa-Laubel-Stiftung vor, die eine Unterstiftung der VR-Bank-in-Mittelbaden-Stiftung ist, die ein Vermögen von 200 000 Euro aufweist. "Frau Laubel war eine sehr sparsame Frau, sehr religiös und ledig - wie auch ihre beiden Schwestern, mit denen sie im elterlichen Haus in der Karlstraße gegenüber der Feuerwehr wohnte", berichtet Klaus Knapp im BT-Gespräch. Rosa Laubel war die dritte Tochter von Schneidermeister Albert Laubel und dessen Ehefrau Karoline. Nach dem Besuch der Volksschule arbeitete sie als Zahnarzthelferin in einer örtlichen Praxis. "Sie hatte zu unserem Kundenbetreuer Reinhard Hertweck vollstes Vertrauen und im Dialog mit ihm entstand die Idee einer Stiftung", führt Thiem weiter aus. In ihrem Testament habe sie ihre Verwandten bedacht, einen Großteil des Vermögens jedoch der Stiftung vermacht, blickt Klaus Knapp zurück. Außer dem elterlichen Haus besaß Rosa Laubel noch einige Grundstücke auf Iffezheimer Gemarkung, die zum Teil auch für den Kiesabbau in Betracht kamen, erläutert der Bankdirektor. Nach ihrem Tod habe man zunächst das Haus verkaufen müssen, erste Ausschüttungen habe es dann im Jahr 2014 gegeben. "Bis heute wurden rund 55 000 Euro für gemeinnützige und mildtätige Vorhaben eingesetzt, wie es der Stiftungszweck vorsieht", bilanziert Knapp. Darunter die 30 000 Euro für den Bahnhof-Spielplatz, eine große Tafel außerhalb der eingezäunten Spielfläche weist auf die wohltätige Spenderin hin. "Frau Laubel war bescheiden und wollte nie im Vordergrund stehen, doch in diesem Fall hielten wir es für angemessen, auf die Stiftung hinzuweisen", erläutert Thiem. Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Knapp entscheidet er darüber, wie die jährliche Ausschüttung, deren Höhe sich zwischen 6 000 und 7 000 Euro bewegt, verwendet wird. Unterstützt werden nur Vereine und Initiativen in Iffezheim, vorwiegend die Jugendarbeit. Entweder stellen diese einen Antrag auf Förderung oder die Vorstände erhalten Hinweise von den Kundenbetreuern. "Wir vergeben die Vereinsförderungen zudem in enger Abstimmung mit Bürgermeister Christian Schmid", ergänzt Knapp. Der Bahnhof-Spielplatz komme der Gesamtbevölkerung zugute, deshalb habe man in diesem Fall die Mittel von mehreren Jahren verwendet, erläutert Thiem. Die beiden Stiftungsvorstände müssen jährlich einen Rechenschaftsbericht an das Regierungspräsidium in Karlsruhe schicken, das die Verwendungszwecke überprüft und kontrolliert, ob die Erträge aus der Stiftung auch ausgeschüttet werden. Diese dürfen nicht dafür verwendet werden, um die Stiftung weiter aufzustocken. Doch wie erwirtschaftet man in Nullzins-Zeiten Erträge? "Wir haben in Fonds investiert, überwiegend in Immobilienfonds", erklärt Klaus Knapp. Außerdem wurde mit Stiftungsmitteln ein Pflegeappartement im örtlichen Seniorenzentrum Haus Edelberg erworben. "Wir erwirtschaften eine jährliche Rendite zwischen zwei und 2,5 Prozent", sagt Thiem. Die Stiftung der VR-Bank in Mittelbaden schüttet jährlich zwischen 3 500 und 5 000 Euro aus und ist vom Stiftungszweck ähnlich gelagert wie die Rosa-Laubel-Stiftung. "Wir unterstützen Vereine in unserem Verbreitungsgebiet, also in den Kreisen Rastatt und Baden-Baden", verdeutlicht Thiem. Insgesamt unterstütze die VR-Bank Vereine in der Region jedes Jahr mit rund 100 000 Euro, wobei hier auch Mittel aus dem Gewinnsparen einfließen. Die VR-Bank berät zudem Stiftungen bei der Vermögensverwaltung. Etwa vier bis fünf Stiftungen nehmen diese Beratung in Anspruch, die meist von langjährigen Kunden ins Leben gerufen wurden. Wer mit seinem Geld etwas Gutes tun möchte, muss aber nicht gleich eine Stiftung ins Leben rufen. "Es besteht die Möglichkeit, eine Zustiftung an die Rosa-Laubel-Stiftung zu machen. Der Stifter hat jedoch keinen Einfluss auf den Stiftungszweck", betonen die Vorstände.

