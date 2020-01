Daimler: SPD fühlt sich hinters Licht geführt

Rastatt



49 Preisträger zum Landeswettbewerb Rastatt (red) - Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" am Wochenende in Rastatt und Baden-Baden haben sich 49 Teilnehmer für den Landeswettbewerb qualifiziert. Die Qualität war hoch: Alle rund 120 Kinder und Jugendliche errangen einen ersten oder zweiten Preis (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" am Wochenende in Rastatt und Baden-Baden haben sich 49 Teilnehmer für den Landeswettbewerb qualifiziert. Die Qualität war hoch: Alle rund 120 Kinder und Jugendliche errangen einen ersten oder zweiten Preis (Foto: dpa). » - Mehr