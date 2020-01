"Kinder und Familien werden

"Baden-Württemberg steht am Beginn des ersten stürmischen Jahrzehnts", meinte Bürger in Bezug auf die gravierenden Umbrüche im Altersaufbau der Bevölkerung, in deren Folge junge Menschen und Familien zu einem immer knapperen Gut für die Gesellschaft werden. Vor diesem Hintergrund seien noch größere Anstrengungen für zukunftssichernde Investitionen in die nachwachsende Generation erforderlich, mahnte er.

Zunächst hatte der KVJS-Experte landesweite Prognosen bis 2060 parat: "Manche werden vielleicht meinen, dass ein Vorausblick auf die nächsten 40 Jahre Kaffeesatzleserei ist, doch bei demografischen Veränderungen handelt es sich in der Grundtendenz um unumkehrbare Entwicklungen", betonte er.

Der Landkreis Rastatt gehöre zu der Hälfte der Kreise im Land, die bis 2030 bei den Null- bis unter 21-Jährigen leichte Zuwächse (plus drei Prozent) verzeichnen. In der Altersgruppe der 18- bis unter 21-Jährigen werde der Kreis im Zeitraum von 2017 bis 2030 allerdings 17 Prozent verlieren. Im Vergleich der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liege der Kreis Rastatt im Mittelfeld. Mit minus 14 Prozent werden die Verluste bei den 21- bis 25-Jährigen ähnlich hoch sein. "Das ist dramatisch, denn gerade in diesen Altersgruppen wird Verantwortung übernommen, sei es auf Ebene der Vereine, aber auch im Hinblick auf kommunalpolitisches Engagement", meinte Bürger. Zudem werde dies "erhebliche Auswirkungen" auf die regionale Wirtschaft haben.

Die Zahlen bei den bis Sechsjährigen sind jedoch besser, sie werden von 13 049 in diesem Jahr auf 13 171 bis 2030 steigen. Landesweit liegt der Kreis diesbezüglich an dritter Stelle, nach den Städten Heidelberg und Karlsruhe.

Beim genauen Blick auf die einzelnen Kommunen im Kreis Rastatt machte Bürger deutlich, dass Bevölkerungsvorausberechnungen um so fehleranfälliger seien, je kleiner der betrachtete Raum sei. Kleinräumige Vorausrechnungen seien deshalb nur als "begründete Tendenzaussagen" zu begreifen.

Im Hinblick auf die Veränderungen bei den unter Sechsjährigen wird für Loffenau ein Plus von 30 Prozent erwartet, Steinmauern steht mit minus 23 Prozent am unteren Ende der Skala. Bei den 18- bis 21- Jährigen hat lediglich Kuppenheim einen Zuwachs um drei Prozent, alle anderen Kommunen verlieren, am meisten Forbach mit einem Rückgang um 34 Prozent bis 2030. "Wer sich mit diesen Zahlen nicht auseinandersetzt, der schafft es nicht, den demografischen Wandel zu bewältigen", mahnte Bürger und forderte eindringlich, in die Kinderbetreuung zu investieren, und bessere Rahmenbedingungen für Familien zu schaffen, damit die Geburtenrate weiter steigt. Kinder und Familien werden als rückläufige Bevölkerungsgruppe an "Gewicht" und damit an Einfluss verlieren, "gleichzeitig aber in ihrer Funktion für die Zukunftssicherung der Gesellschaft eine in diesem Maße noch nie da gewesene Bedeutung erlangen", betonte er.