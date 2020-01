Mit sechs schon Meisterzüchterin

Rastatt (sb) - Wenn die sechsjährige Hanna Reuter derzeit in ihren Kaninchenstall läuft, ist die Spannung groß. Denn fast täglich werden in diesen Tagen Jungtiere erwartet. Sie sind dann unter anderem der Nachwuchs von "Mucki", "Ella" und "Tim". So heißen die Lieblinge der Erstklässlerin. "Mucki", "Ella" und "Tim" sind Kaninchen der Rasse Zwergwidder. Mit ihnen und ihren Nachfahren hat Hanna Reuter die Jury schon bei mancher Ausstellung begeistert. Im vergangenen Jahr wurde sie unter anderem deutsche Vizemeisterin bei der Bundeskaninchenschau in Karlsruhe.







Bei den meist von November bis Januar stattfindenden Ausstellungen werden die schönsten Kaninchen bewertet. "Es werden immer Sammlungen mit vier Tieren gezeigt", weiß Hanna Reuter, die Mitglied des Ortsvereins C 189 Bermersbach ist. Sie erzählt, worauf die Jury besonders achtet. So gibt es für das richtige Gewicht ebenso Punkte wie für einen perfekten Körperbau oder schönes Fellhaar. Auch der Pflegezustand der Tiere wird bewertet. "Wir putzen die Tiere und streicheln sie. Denn wenn die Kaninchen glücklich sind, dann gefallen sie auch der Jury", sagt Hanna Reuter und zeigt voller Stolz ihren Stall mit mehreren Tieren. Viele davon erwarten in den nächsten Wochen Nachwuchs. 28 Tage beträgt die durchschnittliche Tragezeit, bevor zwischen vier und sechs Jungtiere pro Weibchen auf die Welt kommen. Hanna Reuter kann es kaum erwarten, den Nachwuchs begrüßen zu dürfen und hofft auf besonders schöne Babys, mit denen sie Ende des Jahres auf die nächste Ausstellung gehen kann. Ihre Begeisterung hat die junge Rastatterin von ihrer Mutter Angelika geerbt, die ebenfalls erfolgreich züchtet und Vorsitzende des Kreisverbands Badischer Kaninchenzüchter ist. Sie hat selbst als Kind mit dem Züchten begonnen und sagt: "Die Freude mit den Tieren ist die Grundlage, um erfolgreich zu züchten". Gleichzeitig ist es ihr wichtig, dass ihre beiden Töchter durch die Zucht lernen, Verantwortung zu übernehmen. Denn die Kaninchen müssen täglich gefüttert werden. Und sie freuen sich besonders über zahlreiche Streicheleinheiten. Auch beim Ausmisten hilft Hanna Reuter kräftig mit. "Im Sommer machen wir auf einem Grundstück in Bermersbach Heu, damit unsere Kaninchen im Winter genug zu fressen haben", berichtet sie und zeigt auf das große Gemüsebeet im Garten. Wo im Sommer Tomaten, Kartoffeln und allerlei Gemüse angebaut werden, wächst derzeit das Kaninchenfutter. Denn Dickrüben und Kohl essen die Tiere besonders gerne. Um bei einer Ausstellung erfolgreich zu sein, werden die Kaninchen von Hanna Reuter gut versorgt. Auch die Zehennägel der Tiere müssen dabei geschnitten werden. Auf den Ausstellungen werden einige der Tiere dann verkauft. "Dafür bekommen wir aber immer wieder Neue, um unsere Zucht mir frischen Blut weiterzuführen", sagt Hanna Reuter und berichtet von der Landesjugendschau vor wenigen Wochen. Viele ihrer Tiere wurden dabei mit dem Prädikat "hervorragend", der zweithöchsten Auszeichnung überhaupt, bewertet. Dabei achtet die Jury auch auf die Kopfbildung, die Löffel und die Farbe samt Zeichnung. Dass nicht jedes Jungtier zur Zucht geeignet ist, weiß Hanna Reuter bereits sehr gut. Und so wird sie, wenn die Jungtiere in den kommenden Tagen endlich geboren sind, gemeinsam mit ihrer Mutter genau schauen, welche jungen Zwergwidderkaninchen auf der nächsten Ausstellung präsentiert werden und dann hoffentlich helfen, den nächsten Siegerpokal nach Rastatt zu holen.

