Holzschuhmacherwerkstatt soll wiederbelebt werden

(red) - Ein 80 Tonnen schwerer Autokran ist am Mittwochmittag in Malsch umgestürzt. Der Kranführer wurde dabei leicht verletzt. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen sind, wurde auch das Umweltamt informiert. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe (Foto: Einsatzreport24). » - Mehr

(lsw) - Der Rechtsstreit um die schweren Verbrühungen einer Frau mit heißem Wasser bei einem Fastnachtsumzug in Eppingen wird von Mai an erneut vor Gericht verhandelt. Das geht aus der Prozessvorschau des Heilbronner Landgerichts hervor (Foto: dpa/Archiv). » - Mehr

Bühl