"Regiomove" bringt Gedenkstein ins Rollen Rastatt (ema) - Der Gedenkstein, der vor dem Rastatter Bahnhof an die am 2. Oktober 1940 ins französische Lager Gurs verschleppten Mitbürger erinnert, soll versetzt werden. Dies kündigte OB Hans Jürgen Pütsch im Gemeinderat an. Anlass wird die Überplanung des Areals für die Etablierung des Mobilitätsprojekts "Regiomove" sein.



Hinter dem Projekt verbirgt sich die Vernetzung und Buchung verschiedener Mobilitätsangebote (Stadtbahn, Bus, Leihwagen oder Leihfahrrad). Derartige kombinierte Verbindungen können Nutzer in Zukunft mit der Regiomove-App auswählen, mit nur einem Nutzerkonto buchen und bezahlen. Bei dem Vorhaben unter Federführung des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) hatte Rastatt neben sechs weiteren Kommunen im vergangenen Jahr vom Regionalverband Mittlerer Oberrhein den Zuschlag erhalten. Geplant ist nun der Bau einer Mobilitätsstation, ein sogenannter Port, mit verschiedenen Serviceangeboten (etwa Info-Terminal, E-Ladestationen, Fahrradservicestation). Erledigt sein soll der Bau bis Mitte kommenden Jahres. Für die sieben Pilot-Ports stehen rund eine Million Euro an Fördermitteln der EU und des Landes Baden-Württemberg zur Verfügung. Die Städte selbst müssen einen Eigenanteil von 30 Prozent beisteuern. Da nun also in den Bahnhofsvorplatz eingegriffen wird, biete sich die Verlegung des Gedenksteins an, erklärte Pütsch, nachdem Jonas Weber (SPD) darauf aufmerksam gemacht hatte, dass das Mahnmal im Konflikt mit dem fließenden Verkehr stehe. Der OB sprach sich aber dafür aus, den Standort des Gedenksteins im Umfeld des Bahnhofs zu belassen. Unabhängig von dem "Regiomove"-Projekt wartet der Bahnhofsvorplatz noch auf den größeren Wurf für eine Umgestaltung. Vor sechs Jahren präsentierte die Stadtplanung einen Entwurf, der den Tausch des Busbahnhofs mit den nördlich gelegenen Parkplätzen vorsieht, auch um den Betrieb der Verkehrsdrehscheibe besser organisieren zu können. Als die Stadt vor fünf Jahren die Bussteige barrierefrei umbaute, hieß es, dass der zentrale Omnibusbahnhof erst umgestaltet werden kann, wenn der Bahnhof selbst modernisiert worden ist. Die weitergehende städtebauliche Vision sieht ferner vor, die Bahnhofstraße von vier auf zwei Spuren zu reduzieren sowie eine oberirdische Querung zwischen Kulturplatz/Grünanlage und Bahnhofsplatz einzurichten.

