Kindergarten in Malsch:

Noch steht auf dem 3 480 Quadratmeter großen Areal in der Straße "Am Festplatz" das alte Kindergartengebäude, in dem bis vor sechs Jahren noch reges Treiben herrschte. Im März vergangenen Jahres legte die CDU-Fraktion einen Antrag vor, in dem sie vorschlug, den 1974 in Holzständerbauweise erbauten und aufgrund schwerer Geruchsbelastung leer stehenden ehemaligen Kindergarten "Am Festplatz" abzureißen und an gleicher Stelle einen neuen zu bauen.

Gelder für eine Planungsrate sollten bereits im Haushalt 2019 eingestellt werden, so die CDU-Fraktion in ihrem damaligen Antrag. Ein Neubau sollte nach dem einvernehmlichen Willen des Malscher Ratsgremiums weiterverfolgt werden, allerdings wollte man vonseiten der SPD-Fraktion nochmals andere Standorte im Ortszentrum untersucht haben. Die Verwaltung wurde beauftragt, die entsprechenden Vorarbeiten zu leisten, damit die Planung und die Ausschreibung schnellstmöglich durchgeführt werden könnten. Inzwischen hatte man sich für den Standort des ehemaligen Kindergartens "Am Festplatz" entschieden, zumal in Malsch dringender Bedarf an weiteren Kinderbetreuungsplätzen vorhanden ist. Bereits im Sommer vergangenen Jahres verwies Michaela Hummel in ihrem Bericht zur Kindergartenbedarfsplanung auf das Neubaugebiet "Bahnhofstraße", aus dem ein Bedarf von 21 zusätzlichen Plätzen berechnet worden sei.

Am Dienstagabend erteilte der Malscher Rat nun grünes Licht, um die baurechtlichen Voraussetzungen für das ursprüngliche Areal "Am Festplatz" zu schaffen. Da mit dem Abriss des bestehenden Gebäudes jedoch die Nutzung des Grundstücks seinen Bestandsschutz verliert, musste ein neuer Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Kindergarten Festplatz" gefasst werden.

Ziel der Planung sei die städtebauliche Sicherung einer Bebauung mit einem Kindergarten, wie Bauamtsleiter Klaus Litzow informierte. Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13a des Baugesetzbuches aufgestellt werden.

"Wir finden es richtig, dass der Kindergarten am Festplatz gebaut wird; das ist ein toller Platz, der genutzt werden sollte", sagte Michael Kunschner (FW).

Hermann Geiger (CDU) verwies auf die 50-jährige Geschichte eines Kindergartens am Festplatz und begrüßte die Entscheidung. Zustimmung gab es auch vonseiten der SPD und der Grünen. Karlheinz Bechler (Grüne) appellierte jedoch, den dortigen Baumbestand unangetastet zu lassen.