Feuerwehr weiter einsatzschwach









Er stamme aus Rheinstetten, wohne schon lange in Elchesheim-Illingen, doch Beanspruchung durch den Beruf und Pflichten als Familienvater hätten ihn bisher davon abgehalten, den Feuerwehrdienst nach dem Wohnortwechsel fortzusetzen, erklärte er. Nun sehe er sich dazu wieder in der Lage. Besser hätte das neue Jahr für die Floriansjünger der Doppelgemeinde kaum beginnen können. Die Truppe ist um jede Verstärkung froh. Mit dem Neuzugang steigt die Zahl der Einsatzkräfte von zwölf auf 13.

Zum Mangel an Freiwilligen kommt hinzu, dass fast alle Aktiven auswärts arbeiten. An normalen Werktagen kann es sein, dass nicht einmal eine Handvoll Männer verfügbar ist. Dieser Umstand hat dazu geführt, dass inzwischen bei jedem Alarm in der Gemeinde automatisch Nachbarwehren in Gang gesetzt werden.

Tagesverfügbarkeit sei ein generelles Problem, betont Kreisbrandmeister Heiko Schäfer und weist auf die allgemein nachlassende Bereitschaft zu gemeinnützigem Engagement hin. Die Entwicklung mache Feuerwehren genauso zu schaffen wie Vereinen. Schäfer hob hervor, dass gegenseitige Hilfe von Nachbarwehren schon immer gang und gäbe sei, vor allem bei schwierigen Herausforderungen. Angesichts der Situation in Elchesheim-Illingen sei entschieden worden, schon auf "niedrigschwelliger" Stufe die Kollegen aus Steinmauern zu rufen wie auch die Wehr von Au am Rhein.

Auf die Frage nach der wünschenswerten Mannstärke in einer Kommune der Größe von Elchesheim-Illingen war aus der Antwort des Kreisbrandmeisters zu schließen, dass wenigstens e ine Verdoppelung der aktuellen Zahl anzustreben wäre. Generelle Hoffnungen setzt Schäfer auf eine Werbekampagne, die der Kreisfeuerwehrverband dieses Jahr im ganzen Landkreis durchführen will. Er wünscht sich, dass sie gerade auch in Elchesheim-Illingen Früchte trägt. Darüber hinaus stünden sowohl der Verbandsvorsitzende Jürgen Segewitz wie auch er selbst der Truppe für eigene Initiativen stets mit Rat und Tat zur Seite.

Bürgermeister Rolf Spiegelhalder berichtete auf BT-Anfrage, dass in sozialen Medien geworben werde, die Jugendfeuerwehr Flugblätter im Ort verteilt habe, ein Aktionstag durchgeführt werden solle. Die Gemeindeverwaltung stehe mit der Feuerwehr und dem Kreisbrandmeister in engem Kontakt. Man ziele nicht nur darauf ab, jungen Nachwuchs zu gewinnen. Gerne würde man auch "gestandene Mannsbilder" rekrutieren, sieht der Bürgermeister auch bei Erwachsenen Potenzial.

So weit wie in Allendorf an der Eder ist man noch nicht. In der hessischen Kommune ließ sich die Feuerwehr im August letzten Jahres eine Aufrüttelaktion einfallen, bei der sie an die Einwohner 3 000 rote Eimer als "Haushalts-Löschkübel" verteilte. In Elchesheim-Illingen wurden vor drei Wochen immerhin zwölf Gemeindebedienstete als Brandschutzhelfer geschult. Im zurückliegenden Jahr bewältigte die örtliche Feuerwehr 26 Einsätze, war von Kommandant Schöpfle zu erfahren.

Grund zur Zuversicht gibt indessen nicht nur der Schnupperabend. Vielversprechendes Potenzial reift in der Jugendfeuerwehr heran. So wie es aussieht, könnte die Nachwuchsarbeit dieses Jahr wieder Früchte tragen. Zwei Jugendliche sollen in die Einsatz-Mannschaft aufrücken.