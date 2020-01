Seit 70 Jahren Spaß am Chorgesang

"Damals ging man in der achten Klasse in den Gesangverein, das war einfach so, da gab es auch noch nicht so viele Vereine", erzählen die Vier auf die Frage, wie sie zum Chorgesang gekommen sind. Ein Hobby, das heutzutage bei Jugendlichen - zumal bei Jungs - eher nicht ganz oben auf der Wunschliste steht. Außerdem sei das oft "Familienangelegenheit" gewesen: Wenn Vater und Großvater schon aktive Sänger waren, wurde nicht lange gefragt, ob die Jungs Lust aufs Singen haben. "Es war eine andere Zeit", blickt Anton Krebs zurück, der seinem Enkel heute auf dessen Einwand "ich kann doch gar nicht singen" stets entgegnet: "Wir auch nicht, deshalb gehen wir ja in die Singstunde".

Damals stand in der Volksschule allerdings auch jeden Samstag "Musik und Gesang" auf dem Stundenplan, berichtet Karl Nold - es sei denn, die Klasse war nicht brav, "dann kam Katechismus dran", ergänzt Friedhelm Kühn. "Wir kannten alle Volkslieder, haben achtstimmig gesungen", bedauert Manfred Kühn, dass das heute bei der jungen Generation nicht mehr gefördert werde. So sei es jedenfalls dazu gekommen, dass 1949 ungefähr 15 Mitschüler gemeinsam in den Gesangverein Liederkranz eintraten. "Damals waren wir über 200 in der Singstunde", erinnert sich Friedhelm Kühn - auch das kein Vergleich zu heute, wo knapp 40 Sänger in die wöchentliche Probe kommen, Altersdurchschnitt 60 plus.

Und dann gab es in Ötigheim ja auch noch den Männergesangverein, der ebenfalls mehr als 200 Mitglieder zählte. Und von dem man sich früher absolut abgetrennt hat, erinnern sich die Jubilare. "Liederkränzler haben nicht bei MGVlern eingekauft und umgekehrt, geschweige denn gegenseitig in die Familien eingeheiratet", erzählen sie. Verpönt war es auch, in MGV-Lokale zu gehen. Beim ersten Sängerfest nach der Währungsreform 1949 sind die beiden Ötigheimer Männerchöre sogar gegeneinander angetreten, "203 vom MGV und 198 vom Liederkranz", so Manfred Kühn.

Probelokal war viele Jahre der "Hirsch" in Ötigheim, wo Karl Nold lange für eine warme Stube zuständig war. "Anfangs Holzfeuerung, später gab es einen Ölofen", erinnert er sich, dass er nach der Arbeit immer gleich ins Probelokal fuhr, um anzuheizen.

Viele Sängerwettbewerbe sind den Jubilaren im Gedächtnis geblieben, schließlich hat der Liederkranz zahlreiche Pokale gewonnen - darauf sind sie alle mit Recht ein wenig stolz. Denn daran haben Anton Krebs und Friedhelm Kühn (beide 1. Tenor) sowie Karl Nold (früher 1. Tenor, heute 1. Bass) und Manfred Kühn (1. Bass) ihren Anteil - auch wenn sie über die "alten Geschichten" nicht so gerne reden wollen.

Konzertreisen und





Plattenaufnahme



Dabei haben sie mit dem Verein einiges erlebt. Mit Professor Erich Werner (Chorleiter von 1949 bis 1987) nahm die Formation mehrfach am Bundesliederfest teil, sang auf der Freilichtbühne im "Schwarzwaldmädel" oder im "Weißen Rössl", und zum 80-Jährigen des Gesangvereins 1979 gab es einen Auftritt mit dem Südwestfunk-Orchester in der Pfarrkirche. Auch auf Schallplatte wurden ihre Stimmen gepresst. 1965 beispielsweise die "Sanctus-Kantate" von Franz Philipp. 1995 wurden im SWF-Tonstudio in Baden-Baden Chöre für die erste Liederkranz-CD aufgenommen.

Zudem gab es viele Konzertreisen. Besonders beeindruckend sei die Chorreise nach Berlin im Januar 1964 gemeinsam mit dem Oratorienchor Karlsruhe gewesen, den ebenfalls Erich Werner leitete: "Mit dem Zug ging es bis Hannover und dann mit dem Flugzeug nach Berlin", erinnert sich Krebs. Dort waren die insgesamt rund 140 Sänger im Olympiastadion untergebracht. Das Konzert im Sendesaal mit dem Symphonieorchester "Freies Berlin" war dann die Aufführung "De Profundis" des badischen Komponisten Franz Philipp. "1 200 Zuhörer waren begeistert, die Presse war voll des Lobes", ist in den Annalen des Vereins nachzulesen. Tiefe Betroffenheit löste der Besuch an der Mauer aus, die seit August 1961 die Stadt teilte.

Als eines der größten Ereignisse erinnern sich die Vier aber an die USA-Konzertreise mit den Kimling-Chören unter dem damaligen Chorleiter Peter Kimling im Jahr 1991. Am 21. Mai standen 153 Ötigheimer (38 aktive Sänger) auf dem Broadway in New York, mit den "US-Etjern", die zum Konzert in der St. Patricks-Kathedrale dazukamen, waren es sogar 165. Einige der 1948 ausgewanderten 17 Liederkränzler waren viele Meilen angereist, heißt es in der Vereinschronik. "Mit sechs Bussen waren wir unterwegs und wurden in vielen deutschen Clubs, in denen wir gesungen haben, begeistert gefeiert", erinnern sich die Jubilare.

Und auch das internationale Adventssingen in Wien 1994 mit Chören und Weihnachtsliedern aus aller Welt hat sich eingeprägt. Besonders gefallen hat den Ötigheimern damals ein peppiger Gospelchor. Durchs Singen haben sie ihr Leben lang Gemeinschaft erlebt und gepflegt, das bedeutet ihnen viel. Und auch das Völker verbindende Element des Gesangs stellen sie heraus. Karl Nold sagt sogar: "Das Singen hat mir das Leben gerettet!" Denn beim geplanten Jubiläumskonzert zum 120-Jährigen am 9. November 2019 kippte er plötzlich um (das BT berichtete). "Wenn ich den Herzinfarkt daheim bekommen hätte, wo ich allein bin, weiß ich nicht, was passiert wäre", ist er den Ersthelfern dankbar.

Und so gehen Anton Krebs, Friedhelm Kühn, Karl Nold und Manfred Kühn weiter jede Woche frohen Mutes in die Singstunde - mittlerweile bei Matthias Hammerschmitt. Sie hoffen, dass "die Gesundheit und der Herrgott" ihnen das noch lange ermöglichen - und sie es vielleicht noch erleben, dass neue und jüngere Sänger zum Chor finden - dienstags ab 18 Uhr in der "Alten Schule" in Ötigheim.