Rastatter Tierheim hat dieses Jahr viel vor

Baden-Baden

Baden-Baden

Mit dem Traktor nach Stuttgart Baden-Baden (cn) - Kürzlich haben sich viele Landwirte mit ihren Traktoren auf den Weg nach Stuttgart gemacht, um gegen die aktuelle Landwirtschaftspolitik zu protestieren. Auch aus Steinbach und Sinzheim waren Teilnehmer dabei, so auch Sascha Pfaff und Roman Huck (Foto: pr).

San Francisco

San Francisco

Football-Hochzeit in Amerika San Francisco (red) - Mit den Playoffs hat die Hochsaison im NFL-Football in Übersee begonnen. Am Samstag spielen die San Francisco 49ers gegen die Minnesota Vikings. Beim zweitbesten Hauptrundenteam aus Kalifornien spielt in Linebacker Mark Nzeocha (Foto: AFP) ein Deutscher mit.

Iffezheim

Iffezheim

Miserables Jahr am Oberrhein Iffezheim (ema) - Das Jahr 2018 war für die Binnenschifffahrt am Oberrhein ein "katastrophales Jahr". Zu diesem Urteil gelangt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein. Die Trockenheit forderte ihren Tribut - was sich auch bei der Iffezheimer Schleuse bemerkbar machte (Foto: pr).