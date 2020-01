Klimaschutz: Die nächsten Schritte



Schursch sagte, dass man vor dem Hintergrund verordneter Begrenzungen bei den Treibhausgas-Emissionen in vielen Alltagsbereichen Veränderungen vornehmen und alle Bevölkerungskreise einbinden müsse. Fürs Erste hat der Klimaschutzmanager zwölf Maßnahmen dem Ausschuss präsentiert, von denen das Energieeinsparprojekt "Fifty-fifty" an den Schulen sowie die internationale Aktion "Earth Hour" (demonstrative Abschaltung der Beleuchtung) in Rastatt bereits bekannt sind.

Schon bald spruchreif sein könnte die Gründung eines "Repair-Cafés", in dem Bürger Elektrogeräte von ehrenamtlichen Helfern reparieren lassen können. Schursch zufolge ist man mit den Naturfreunden und dem Landratsamt im Gespräch, um Räume im Naturfreundehaus und in der umgebauten Lyzeumstraße 23 nutzen zu können.

Geplant ist ferner der Entwurf eines Klimaanpassungskonzepts in Kooperation mit den Bürgern, um auch Fördergelder für Maßnahmen erhalten zu können. Mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit will Schursch für die solare Energienutzung und die energetische Sanierung im Bestand werben. Das Potenzial kommunaler Dächer soll für die Energienutzung noch weiter genutzt werden. Eine Klimaschutzhomepage, der Ausbau öffentlicher Ladestationen sowie die Teilnahme an der Aktion "Stadtradeln" hat sich der Klimamanager ebenfalls vorgenommen. Denkbar wäre auch die Einführung einer Energiesparbox für finanzschwache Haushalte, wie es etwa die Stadt Ettlingen praktiziert. Dahinter verbirgt sich das Angebot, dass ärmere Bürger etwa mit kleineren Geräten ebenfalls einen Beitrag zur Energieeinsparung leisten können.

Eingebettet werden soll die Arbeit Schurschs in die Begleitung durch einen Arbeitskreis Klimaschutz sowie einen Beirat.

Der Maßnahmenplan wurde am Ratstisch gebilligt. Herbert Köllner (FW) regte zusätzlich an, in ein Baumpatenschaft-Projekt einzusteigen und wies auf den Widerspruch hin, dass man einerseits für Verzicht werben müsse, andererseits aber andere Zeichen setze, etwa bei der üppigen Beleuchtung des Schlosses.

Der Forderung von Erich Wölfle (FDP), auch die barocke Innenstadt für Photovoltaik zu nutzen, konnte Stadtplaner Markus Reck-Kehl nichts abgewinnen. Bei einer Abwägung der Werte solle hier das historische, denkmalgeschützte Erbe Vorrang genießen.