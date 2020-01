Entspannung in der Kapellenstraße

(nof) - Die Stadtverwaltung hat dieser Tage damit begonnen, die vom Gemeinderat Ende 2019 beschlossenen Bewohnerparkzonen einzurichten. Betroffen sind einige Straßenzüge in der Weststadt, die Schwarzwaldstraße und der Ooswinkel (Foto: Fricke). » - Mehr

(red) - Menschen, die sich der Natur nähern, kommen sich selbst und anderen wieder - davon ist die Wahl-Hundsbacherin Heike Kreuzinger überzeugt. ,Die Heilpraktikerin nimmt Interessierte mit zu Auszeiten auf "Feel-Good-Safaris" in die heimischen Wälder (Foto: mhr). » - Mehr

(red) - Der geglückte Konter im Meisterrennen entspannt die Lage beim FC Bayern vorerst. Die Münchner gefallen sich in der Rolle als "Kämpfer" und Jäger von RB Leipzig. Eine Dauerdebatte geht aber weiter. Und zwar die, ob sich der FCB im Winter noch verstärkt (Foto: dpa). » - Mehr

(red) - B undesaußenminister Heiko Maas (SPD) fordert Teheran auf, die Tragödie um den Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs weiter aufzuarbeiten. Über der Region schwebe nach wie das Damoklesschwert eines militärischen Konflikts, so Maas (dpa-Foto) im BT-Gespräch. » - Mehr

Gernsbach