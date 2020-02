Gemeinsam neue Möglichkeiten

Der Geschäftsführer des Verbands Wohneigentum Baden-Württemberg, Roland Schimanek, betonte vor den Mitgliedern beider Gemeinschaften, dass die Siedler in Rastatts Westen nun gemeinsam neue Möglichkeiten haben. So bringen die Rheinauer neben einem Vermögen von rund 5 800 Euro unter anderem ihr komplettes Inventar wie eine Pergola, ein Schachspiel und eine Garage samt Zelten ein, während die Siedler aus dem Brufert Barmittel von rund 9 000 Euro in die neue Gemeinschaft einbringen. Diese wird den Namen Rastatt Rheinau-West/ Brufert tragen. Für die Brufert-Siedler freute sich Vorstand Josef Santner: "Wir haben im Sinne aller gehandelt. Viele unserer Mitglieder sind bereits über 80 Jahre alt. Die Fusion ist ein sinnvoller Weg, damit wir auch wieder junge Familien gewinnen können", berichtet er. Auch deshalb wird mit Elona Weßbecher ein Brufert-Mitglied in den nun gemeinsamen Vorstand einziehen. Als Vertreter wurden zudem Giesela Maurer und Dieter Thom einstimmig gewählt.

Gemeinsam hat die neue Gemeinschaft der Siedler und Wohneigentümer Rastatt Rheinau-West/Brufert nun knapp 100 Mitgliedsfamilien. Hans-Jürgen Klenk stellte den Mitgliedern bei der außerordentlichen Versammlung am Freitagabend Ausschnitte aus dem für dieses Jahr geplanten Programm vor.

Unter anderem will die fusionierte Gemeinschaft an der Aktion "Saubere Stadt" teilnehmen. Ein Grillfest ist ebenso geplant wie eine gemeinsame Busfahrt und eine Radtour. Fest im Kalender eingetragen ist zudem die Teilnahme am Bauernmarkt auf dem Rastatter Marktplatz Ende September und ein Glühweinabend im Dezember. "Auch im Brufert planen wir eine entsprechende Veranstaltung", so Hans-Jürgen Klenk.