Für Herz und Seele

Rastatt



Verblüffend nah am Original Rastatt (of) - Mit der nach eigener Aussage "weltweit größten AC/DC-Tribute-Show" gastierte die fünfköpfige Formation "We Salut You" mit Ex-Barock-Frontmann Grant Foster in der gut besuchten Badner Halle Rastatt und kam dabei verblüffend nah ans Original (Foto: of). » Weitersagen (of) - Mit der nach eigener Aussage "weltweit größten AC/DC-Tribute-Show" gastierte die fünfköpfige Formation "We Salut You" mit Ex-Barock-Frontmann Grant Foster in der gut besuchten Badner Halle Rastatt und kam dabei verblüffend nah ans Original (Foto: of). » - Mehr