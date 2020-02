Alte Druckerei mausert sich zum Bürozentrum

(ema) - Während der Ankermieter L'tur im ehemaligen Greiserdruck-Gebäude nach seinem Umzug von Baden-Baden im November 2018 schon wieder personell kleinere Brötchen backen will, sind die restlichen Räume der einstigen Industriebrache in der Karlsruher Straße so gut wie belegt. In das siebengeschossige Bürohochhaus ist mittlerweile der Notar Sebastian Böhm eingezogen. Damit hat sich die dreiköpfige Notarsozietät im ehemaligen LVA-Gebäude in der Lützowerstraße 1 zerschlagen. "Interne Gründe" hätten zu der Trennung geführt, heißt es unter den Juristen. Die Notare Jens Rohrer und Moritz Wilkens bleiben an der bisherigen Wirkungsstätte. Das Trio hatte 2018 zusammengefunden, nachdem alle staatlichen Notariate in Baden aufgelöst wurden - und damit auch die Behörde in der Carl-Friedrich-Straße 11 im Dörfel.

Notar Sebastian Böhm ist mit seinen Mitarbeitern nicht allein im Hochhaus an der Karlsruher Straße. Sven Wolf, Prokurist beim Eigentümer H-S, sagte auf BT-Nachfrage, dass im Turm noch ein Steuerberater, eine Hausverwaltung und eine Gebäudereinigung eingezogen sind . Für die Vermietung im zweiten Obergeschoss des Querriegels über L'tur liefen Gespräche.

Belegt ist auch der ehemalige Druckturm am anderen Ende des Riegels, in dem ein Logistiker und ein Kabelkonfektionär untergekommen sind.