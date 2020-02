Weniger Besucher in den Schlössern

Magda Ritter, Leiterin der Rastatter Schlossverwaltung, erklärt den Besucherrückgang so: In Rastatt fielen 2019 verschiedene Veranstaltungsformate aus, insbesondere die von Vaddi Concerts veranstalteten Open-Airs im Schlosshof. Das drückt auf die Besucherstatistik. 2018 füllten Dieter Thomas Kuhn mit rund 5 000 Fans und La Brass Banda mit Moop Mama und Fättes Blech mit immerhin nochmals 2 500 Zuschauern den Schlosshof. Dieses Jahr sollen die Open-Airs vor historischer Kulisse übrigens wieder stattfinden: vom 23. bis zum 25. Juli. Neben The Boss Hoss und "Dauerbrenner" Dieter Thomas Kuhn ist nun noch Popstar Alvaro Soler gebucht. Er markiert am Donnerstag, 23. Juli, 19 Uhr, auch den Auftakt.

In Schloss Favorite gab es 2019 weniger Einzelbesucher, möglicherweise wegen des Rekordsommers. "Favorite ist stark von den Wetterbedingungen abhängig. Sowohl bei Hitze als auch bei Regen bleiben die Besucher aus", weiß Ritter. Sonderausstellungen sind bei den Schlössern und Gärten ein weiterer Erfolgsfaktor: So hielt im ebenfalls heißen und langen Sommer 2018 die Ausstellung über die Eremitage von Schloss Favorite die öffentliche Aufmerksamkeit auf hohem Niveau - und sorgte für Gäste.

162 Liebespaare lockten die Staatlichen Schlösser und Gärten 2018 übrigens mit ihrer Valentinsaktion ins Residenzschloss. Unter dem Motto "Küss mich" wird die Aktion auch dieses Jahr angeboten: Vom 10. bis 16. Februar, in der Woche um den Valentinstag, erhalten alle Paare, die sich an der Schlosskasse einen Kuss geben, freien Eintritt. Mit dabei sind außer Schloss Rastatt auch Schloss Heidelberg, Schloss Schwetzingen, das Barockschloss Mannheim, das Residenzschloss Ludwigsburg und Schloss Solitude bei Stuttgart, Schloss Bruchsal, Schloss Weikersheim, Schloss Urach, das Neue Schloss Tettnang und erstmals auch das Residenzschloss Mergentheim. Alle, die ihr Foto vor einem der Schlösser bis zum 18. Februar unter #KüssmichimSchloss hochladen, nehmen zudem an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es zwei Tickets für die Soirée Royale im Residenzschloss Ludwigsburg oder für ein Open-Air-Konzert in einem der Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten. Schloss Favorite ist wie jedes Jahr über die Wintermonate geschlossen und öffnet am 15. März wieder seine Pforten.