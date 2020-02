Bürger sollen sich zu Lärm äußern

Bühl

Probealarm: Stadt testet Sirenen Bühl (red) - In der Kernstadt und den Ortsteilen werden am Samstag, 8. Februar, um 13 Uhr die Sirenen getestet. Die Probe dient laut Stadtverwaltung dazu, die Funktionsfähigkeit der Sirenen zu überprüfen. Die Bürger werden gebeten, Kinder und ältere Menschen zu informieren (Foto: Stadt Rastatt). » Weitersagen (red) - In der Kernstadt und den Ortsteilen werden am Samstag, 8. Februar, um 13 Uhr die Sirenen getestet. Die Probe dient laut Stadtverwaltung dazu, die Funktionsfähigkeit der Sirenen zu überprüfen. Die Bürger werden gebeten, Kinder und ältere Menschen zu informieren (Foto: Stadt Rastatt). » - Mehr

Baden-Baden

Alarmstufe 1 in Baden-Baden Baden-Baden (nof) - Der Starkregen von Sonntag auf Montag hat die Rettungskräfte in Baden-Baden auf Trab gehalten. Um 6.47 Uhr wurde am Montag die Hochwasseralarmstufe 1 ausgerufen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Oos einen Pegel von 1,63 Metern erreicht (Foto: Holzmann). » Weitersagen (nof) - Der Starkregen von Sonntag auf Montag hat die Rettungskräfte in Baden-Baden auf Trab gehalten. Um 6.47 Uhr wurde am Montag die Hochwasseralarmstufe 1 ausgerufen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Oos einen Pegel von 1,63 Metern erreicht (Foto: Holzmann). » - Mehr

Baden-Baden

Hochwasser: Viele Einsätze in Region Baden-Baden (red) - Aufgrund des Dauerregens sind am Montag an mehreren Stellen in Baden-Württemberg Hochwasserstände erreicht worden. Auch in Baden-Baden, Bühl und im Murgtal gab es zahlreiche hochwasserbedingte Einsätze. Bis zum Abend wird noch vor Dauerregen und Orkanböen gewarnt(Foto: nof). » Weitersagen (red) - Aufgrund des Dauerregens sind am Montag an mehreren Stellen in Baden-Württemberg Hochwasserstände erreicht worden. Auch in Baden-Baden, Bühl und im Murgtal gab es zahlreiche hochwasserbedingte Einsätze. Bis zum Abend wird noch vor Dauerregen und Orkanböen gewarnt(Foto: nof). » - Mehr

Rastatt

Schritte zum Klimaschutz Rastatt (ema) - Der neue Klimaschutzmanager Martin Schursch hat im Technischen Ausschuss eine erste Duftmarke gesetzt und sein Arbeitsprogramm präsentiert - eine Mischung aus bereits bestehenden Projekten und neuen Ansätzen - darunter ein Repair-Café (Foto: av). » Weitersagen (ema) - Der neue Klimaschutzmanager Martin Schursch hat im Technischen Ausschuss eine erste Duftmarke gesetzt und sein Arbeitsprogramm präsentiert - eine Mischung aus bereits bestehenden Projekten und neuen Ansätzen - darunter ein Repair-Café (Foto: av). » - Mehr