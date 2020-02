Senioren legen flotte Sohle aufs Parkett Rastatt (red) - An jedem dritten Samstag im Monat platzt der Saal der "Offenen Tür" in der Rheintorstraße 27 nahezu aus allen Nähten. Was mit einer kleinen Gruppe tanzbegeisterter Frauen begann, hat sich im Zeitraum von fünf Jahren für viele Senioren zu einem festen Event im Terminkalender entwickelt. Rund 80 Frauen und Männer schwingen beim gemeinsamen Seniorentanztee des Seniorenbüros Rastatt, der Seniorenhilfe Rastatt und des Seniorentreffs "Offene Tür" regelmäßig das Tanzbein. Am 15. Februar, von 14 bis 17 Uhr, nun bereits zum 50. Mal.



Unter dem Motto "Narri Narro unser 50. isch do" wird nicht nur die heiße Phase der Fastnacht eingeläutet, sondern auch die 50. Auflage des Seniorentanztees gefeiert. Auch Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch wird bei dem besonderen Tanztee dabei sein, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle. Die Idee für das Format kam Margarete Ruiter vor etlichen Jahren, als sie noch bei der Stadt Rastatt in der Seniorenarbeit tätig war. "Viele hatten mir gesagt, dass sie gerne tanzten, es jedoch keine passende Veranstaltung für Menschen über 60 gebe", erzählt die Rentnerin. Das wollte Ruiter ändern. Sie kümmerte sich um einen DJ, suchte einen Saal, der ausreichend Platz zum Tanzen bietet, und warb bei der Stadt und dem Seniorenverein um Unterstützung für das Projekt. Am 18. Oktober 2014 war es dann soweit, der erste Seniorentanztee ging über die Bühne und war direkt ein Erfolg. "Tanzen ist wichtig für den Kopf, für die Koordination und beugt Demenz vor", zählt Ruiter die Vorzüge auf. Viel wichtiger sei es ihr aber, dass die Senioren Spaß haben und mit einem Lächeln nach Hause gehen. Während einige der Gäste die drei Stunden möglichst komplett auskosteten und eine flotte Sohle aufs Parkett legten, kämen andere vor allem wegen der guten Stimmung und der netten Gespräche, berichtet Ruiter. Auch zwei Rollstuhlfahrer zählt sie zu den Stammgästen. Ganz besonders freut es sie auch, dass sich im Laufe der Jahre viele Freundschaften gebildet und sich sogar zwei Pärchen beim Tanztee kennen und lieben gelernt haben. Auch die Helfer sind inzwischen eine eingeschworene Gemeinschaft. "Der Tanztee lebt von den Ehrenamtlichen, die sich einbringen", sagt Ruiter. Neben DJ Manfred Kappler und seiner Frau Angelika, die die Gäste mit selbst gebackenen Hefezöpfen versorgt, sowie Gisela und Elisa Walker, die sich federführend um die Deko kümmern, wirken 14 Helfer abwechselnd beim Tanztee mit. Sie besorgen Getränke, schmücken den Saal passend zum jeweiligen Motto und decken die Tische ein. Auch Klaus Peter Hellwig, ehemals Kundenbereichsleiter bei der Stadtverwaltung, sorgt regelmäßig für Stimmung bei den Senioren, wenn er mit seinen Tanzeinlagen auf die Bühne geht. Für den 15. Februar hat er sich ein besonderes Programm ausgedacht, verrät Margarete Ruiter. Gewiss ist aber, dass ein Hit nicht fehlt: "Ciao Amore" von den Klostertalern, das DJ Kappler immer zum Abschied spielt und bei dem alle Gäste die Hände zum Winken in die Höhe strecken.

