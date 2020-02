Wie eine Wette vor Weihnachten die Musikleidenschaft weckt

- "Das erfüllt mich dann mit stiller innerer Freude, dass ich ein bisschen von unserem Kulturgut Musik weitergeben durfte", so resümiert Rudolf Pankratz im Rückblick auf acht Lebensjahrzehnte. Diese positive Bilanz erhält noch mehr Gewicht, wenn sich der jung gebliebene Vollblutmusiker an die "bescheidenen Anfänge" erinnert, die nicht zwangsläufig die Weichenstellung für ein glückliches, erfülltes Leben bereithielten.

Im ersten Kriegsjahr des Zweiten Weltkriegs geboren und als Halbwaise aufgewachsen, verbrachte er seine Kindheit zusammen mit seiner Mutter und jüngeren Schwester bei einer Familie in der Nähe von Offenburg. Die Mitarbeit in der Landwirtschaft gehörte auch für die Kinder zu den täglichen Pflichten. Da galt es, Kühe zu hüten und Tabakblätter zu fädeln. Die Aufnahme in die Hofgemeinschaft bedeutete für die junge Familie nicht nur Arbeit, sondern auch Schutz und Geborgenheit. Die Welt der Geräusche war zu Kriegszeiten von furchteinflößenden Tönen dominiert: das Geheul der Sirenen, das Brummen der Bombenflieger, der Knall beim Bombeneinschlag.

In welchem Kontrast erlebten die heranwachsenden Jugendlichen die moderne Musik aus Amerika! Sie seien völlig "ausgehungert" und "begierig" auf den Boogie gewesen, beschreibt Pankratz das Lebensgefühl seiner Generation in jenen Jahren. Nächtelang hätten sie vor dem Radio verbracht und immer wieder versucht, Auszüge nachzusingen oder mit der Gitarre zu interpretieren. Ein zurückgekehrter Soldat, der im Krieg einige Finger verloren hatte, brachte den jungen Leuten gegen geringes Entgelt die ersten Akkorde bei.

Richtig Fahrt habe sein Dasein als Musiker während seines Studiums in Mannheim aufgenommen. Der angehende Ingenieur der Verfahrenstechnik hatte schnell herausgefunden, dass man singend und musizierend auch in der Frauenwelt mehr Erfolge verbuchen konnte. Die Jahre in Mannheim haben den Studenten nicht nur auf die Berufswelt vorbereitet, sondern auf das ganze Leben. Ein Professor gab den jungen Studierenden am Ende jeder Vorlesung die Gelegenheit, Fragen über alle Bereiche des Lebens zu stellen. Er ermutigte die zukünftigen Ingenieure, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, ihren eigenen Beobachtungen zu vertrauen und diese auch zu formulieren. Schließlich hat Pankratz hier auch seine Frau Helga kennengelernt, mit der er sich auf halber Strecke zwischen Offenburg (wo seine Mutter lebte) und Mannheim (wo seine Schwiegereltern lebten), nämlich in Rastatt, niedergelassen hat.

Hier wurde Stierlen-Maquet sein Arbeitgeber. Die beiden Kinder Ulrich und Michaela besuchten schon in jungen Jahren die Rastatter Musikschule und begleiteten den Papa auf kleinen Hauskonzerten zuerst mit der Stimme, dann mit der Flöte und schließlich auf der Klarinette. Als die zwei jungen Musiker bereits an Selbstbewusstsein gewonnen hatten, forderten sie ihren Vater auf, an Heiligabend ebenfalls drei Lieder auf der Klarinette zu spielen. "Es war zwei Monate vor Weihnachten und unvorsichtigerweise habe ich mich auf diese Wette eingelassen", erzählt Pankratz schmunzelnd. Um die Wette zu gewinnen, habe er zwei Monate heimlich Unterricht genommen und konnte so an Weihnachten reüssieren.

In den folgenden zwei Jahren habe er die musikalische Ausbildung fortgesetzt und schließlich das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze und Silber abgelegt.

Auf eine Anzeige des ehemaligen Niederbühler Ortsvorstehers Arnold Kiefer, in dem dieser um neue Mitglieder für den örtlichen Musikverein warb, sei er dort nun seit 30 Jahren aktiv. Seit zehn Jahren tritt er außerdem mit den "Vitalos" bei Seniorennachmittagen auf und gestaltet seit vier Jahren den Singkreis im Haus Sibylla Muggensturm.

Die nachfolgenden Generationen tragen die Liebe zur Musik auf ihre eigene Art weiter: Sohn Ulrich arbeitet im Hauptberuf als Informatiker, unterrichtet in seiner Freizeit Klarinettenschüler und wirkt als Dirigent. Tochter Michaela hat an der Musikhochschule in Karlsruhe studiert, arbeitet als Musikpädagogin und hat das Talent gleich an drei Töchter weitergegeben. Mit Cello, Geige und Flöte korrigieren sie den Großvater zuweilen: "Halt mal, Opa, so geht's nicht. Wir singen Dir das erst mal vor!"