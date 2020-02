Bürger sollen sich zu Lärm äußern

Baden-Baden

Baden-Baden

Juwel wartet auf Freigabe Baden-Baden (nof) - Vorbehaltlich einer definitiven Förderzusage vom Bund kann die Katholische Seelsorgeeinheit Baden-Baden bald mit der Renovierung der Stiftskirche beginnen. Für Mitte des Monats ist es geplant, mit dem Gerüstaufbau am Turm zu beginnen (Foto: Fricke).

Sinzheim

Sinzheim

Maßnahmen für Klimaschutz Sinzheim (nie) - Beim Sinzheimer Neujahrsempfang wählte Bürgermeister Erik Ernst als übergeordnetes Thema den Klimawandel. Seinen Worten sollen Taten folgen: Mit der "Bestandsanalyse Klimaschutz" sieht er seine Gemeinde auf einem guten Weg (Foto: Huck).

Bühl

Bühl

Probealarm: Stadt testet Sirenen Bühl (red) - In der Kernstadt und den Ortsteilen werden am Samstag, 8. Februar, um 13 Uhr die Sirenen getestet. Die Probe dient laut Stadtverwaltung dazu, die Funktionsfähigkeit der Sirenen zu überprüfen. Die Bürger werden gebeten, Kinder und ältere Menschen zu informieren (Foto: Stadt Rastatt).

Baden-Baden

Baden-Baden

Alarmstufe 1 in Baden-Baden Baden-Baden (nof) - Der Starkregen von Sonntag auf Montag hat die Rettungskräfte in Baden-Baden auf Trab gehalten. Um 6.47 Uhr wurde am Montag die Hochwasseralarmstufe 1 ausgerufen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Oos einen Pegel von 1,63 Metern erreicht (Foto: Holzmann).