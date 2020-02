OB geht auf Distanz zu neuer Großsporthalle

Auslöser einer Debatte über die Hallenlandschaft war ein Vorstoß von Simone Walker (FuR), im Haushalt eine Planungsrate einzustellen, um das Thema Großsporthalle zügiger anzugehen. Doch weil die Fraktionssprecherin selbst nicht so genau wusste, wie viel Geld für was genau zu veranschlagen sei, ließ der OB den Antrag im Sande verlaufen.

Bürgermeister Arne Pfirrmann verwies darauf, dass die Verwaltung zunächst mal mit verlässlichen Datengrundlagen in eine Beratung mit dem Gemeinderat gehen wolle. Gemeint war damit der Sportentwicklungsplan, den der Gemeinderat bereits vor zwei Jahren beauftragt hatte und der jetzt am 20. April im Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur beraten werden soll, wie Pfirrmann ankündigte.

Der OB fügte hinzu, dass es "fraglich" sei, ob die Stadt neben den bereits festgezurrten Großinvestitionen noch eine Großsporthalle stemmen könne. "Möglicherweise müssen wir mit dem leben, was wir haben", meinte Pütsch mit Blick auf die deutlich zurückgehenden Einnahmen. Das scheint der Rathaus-Chef auch für zumutbar zu halten, denn es sei ja nicht so, "dass unsere Sporthallen morgen zusammenbrechen." Sollte der Gemeinderat dennoch für den Neubau einer Großsporthalle plädieren, müssten "andere Projekte liegen bleiben", so der OB.

Die Entscheidung, ob die Sporthallen bei der Realschule oder in Niederbühl im Zuge von Sanierung oder Neubau den Status der zentralen, modernen Großsporthalle erhalten, wird seit Jahren diskutiert. Zuletzt war das Thema befeuert worden, weil in Niederbühl abermals Wasserschäden aufgetreten sind und bei der Realschule über eine Erweiterung nachgedacht wird.

Nach den Planungen der Verwaltung sind in diesem Jahr Maßnahmen in folgenden Sporthallen vorgesehen: Hans-Thoma-Schule (Sanitär, Boden: 410 000 Euro), Tulla-Gymnasium (Fassade, 100 000 Euro). Die Dachsanierung in Niederbühl (200 000 Euro), die Erneuerung von Hallenboden und Sonnenschutz in der Gustav-Heinemann-Schule (280 000 Euro) und die Betonsanierung in der LWG-Halle (145 000 Euro) wurden ins Jahr 2021 geschoben.