Herbe Verluste in Kuppenheim und Mörsch



Von Christian Rapp Sommerzeit ist auch immer Wechselzeit - zumindest für die Amateurfußballer aus der Region: Bis heute (24 Uhr) mussten sie sich bei ihrem bisherigen Verein abgemeldet haben. Gut möglich, dass dem einen oder anderen Fußball-Oberligisten oder -Verbandsligisten noch eine Abmeldung ins Haus flattert. Die Wechselperiode I endet am 31. August. Während sich die Fluktuation beim Oberligisten SV Oberachern in Grenzen hält, müssen die Verbandsligisten aus Kuppenheim und Mörsch wertvolle Abgänge verkraften. Überraschend lange musste der SV Oberachern um den Klassenerhalt in der Oberliga bangen. Trotzdem behielten die SVO-Verantwortlichen die Ruhe und setzen auch in der kommenden Saison auf den Großteil der Stammbelegschaft. Lediglich der Abgang von Torhüter Christian Miesch schmerzt den Oberligisten. Den bemerkenswertesten Wechsel beim Oberligisten gab es ohnehin auf der Trainerposition. Nach sieben Spielzeiten an der Seitenlinie wechselt Thomas Leberer ins Funktionsteam und macht somit Platz für Marc Lerandy. Junge Talente wie Fabian Ganster (SV Bühlertal) und Emanuele Giardini werden den Konkurrenzkampf um die Startplätze weiter verschärfen. Einen großen Umbruch hat dagegen der Verbandsligist SV 08 Kuppenheim zu bewerkstelligen. Nicht weniger als elf Spieler, darunter etliche Stützen der letzjährigen Truppe, verlassen den Verein. Vor allem die Abgänge von Nico Westermann (SV Bühlertal), Emanuele Giardini (SV Oberachern) sowie dem Trio Florian Kleinschmidt, Manuel Bauer und Daniel Kölmel (alle FV Würmersheim) schmerzen die Knöpflestädter besonders. "Wir haben aber ganz bewusst darauf verzichtet, einen Kracher zu holen. Wir vertrauen unseren jungen Talenten und wollen den Weg gemeinsam mit unserem Trainer Matthias Frieböse gehen", erklärt Almir Karamehmedovic, der sportliche Leiter der 08er. Auch der Ligakonkurrent SV Mörsch musste einige herbe Verluste in Sachen Spielerpersonal verkraften - gerade in der Offensive. Sowohl Wirbelwind Dominic Riedel als auch Mittelfeldmotor Dennis Klemm kehren dem Verbandsligisten den Rücken und verlassen die Sandgrube. Man darf gespannt, wen Trainer Dietmar Blicker, der in seine zehnte Saison beim SVM geht, für die kommende Runde aus dem Hut zaubern wird. Aufgrund der namhaften Abgänge kann das Ziel jedoch nur Klassenerhalt lauten. Der SV Linx sollte mit dem Abtiegskampf sicherlich nichts zu tun haben und eher in anderen, weiter oberen Gefilden zu finden sein. Schließlich bleibt der Kader von Trainer Sascha Reiß größtenteils zusammen und wurde punktuell, unter anderem durch Dennis Klemm, weiter verstärkt. Oberliga SV Oberachern Zugänge: Fabian Ganster (SV Bühlertal), Andreas Volk (FC Augsburg II), Markus Feger (Offenburger FV), Emanuele Giradini (SV 08 Kuppenheim). Abgänge: Christian Miesch (Ziel unbekannt), Sebastian Braun (SV Baiersbronn), Andre Walica (Ziel unbekannt). Trainer: Marc Lerandy (1. Saison). Saisonziel: Klassenerhalt Kadervorstellung: noch nicht terminiert. Verbandsliga SV 08 Kuppenheim Zugänge: Nikolai Gogol (SV Knielingen), Biagio Ciuccio (SV Forbach), Luca Alesi, Andreas Böhm (beide SV Bühlertal), Niclas Balzer (SV Malsch), Qemajl Sharki (VFB Gaggenau 2001), Batian Schneider (FV Plittersdorf), Dejan Djuric (SV Oberachern), Robin Mörmann (KSC-Jugend), Felix Seitz (Rückkehr nach Verletzung), Fabio Borutta, Yannis Otto, Dennis Smuda, Maxi Klein, Marco Oremek, Marek Balzer (alle eigene U23), Jonas Hedwig (eigene A-Jugend), Sven Wieland, Okan Eren, Benjamin Radke. Abgänge: Florian Kleinschmidt, Manuel Bauer, Daniel Kölmel (alle FV Würmersheim), Steven Herbote (SV Mörsch), Tom Schneider (RW Elchesheim), Michael Werner (FV Ötigheim), Sezer Ergün (VFB Gaggenau 2001), Emanuele Giardini (SV Oberachern), Nico Westermann (SV Bühlertal), Timo Ullrich, Daniel Lang (beide treten kürzer). Trainer: Matthias Frieböse (2. Saison). Saisonziel: Klassenerhalt Kadervorstellung: Samstag, 19. Juli, 18 Uhr. SV Linx Zugänge: Kevin Mury (SC Offenburg), Sebastian Braun (VfR Willstätt), Nathan Recht (Nike Academy), Adrian Vollmer, Nico Halter, Manuel Vollmer (alle Offenburger FV), Dennis Klemm (SV Mörsch), Luca Löbsack (Kehler FV). Abgänge: Daniel Künstle, Robert Hartfiel (beide Kehler FV), Felix Almansa (VfR Willstätt), Benjamin Fuchs (Ziel unbekannt), Nico Hilger (Offenburger FV), Christian Seger (Trainer TuS Oppenau), Babtiste Berna (SR Colmar), Tonio Bayer, Narek Sermanoukian (beide SC Offenburg). Trainer: Sascha Reiß (2. Saison). Saisonziel: Oben mitspielen Kadervorstellung: Samstag, 8. Juli, 15.30 Uhr. 1. SV Mörsch Zugänge: Ruben Weßbecher (FC Phönix Durmersheim), Steven Herbote (SV 08 Kuppenheim), Nikolai Heck (FC Nöttingen), Leon Forcher (Sportfr. Forchheim), Leander Forcher (Sportfr. Forchheim), Julian Schwarz (ASV Harthausen), Philip Giesler (SV Hausach). Abgänge: Martin Kramer (SV Rülzheim), Dominic Riedel (SV Spielberg), Dennis Klemm (SV Linx), Timm Schuler (SV Mitteltal-Obertal), Fabian Kantz (Karriereende). Trainer: Dietmar Blicker (10. Saison). Saisonziel: Klassenerhalt Kadervorstellung: Sonntag, 9. Juli, 11 Uhr.

