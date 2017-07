Überflieger triumphiert in Bühl

Er kam mit ordentlich Vorschusslorbeeren ins Jahnstadion - und hat geliefert: Nach seinem Riesensatz über 2,35 Meter aus der Vorwoche hat Mateusz Przybylko auch die 21. Auflage des Bühler Hochsprung-Meetings gewonnen. Mit 2,30 Metern triumphierte der Überflieger des TSV Bayer Leverkusen in der Zwetschgenstadt. "Ich bin in Topform" sagte der gebürtige Bielefelder, "der Knoten ist geplatzt."

In der Tat machte Przybylko den stabilsten Eindruck der 13 Springer, und das, obwohl es im Rücken zwickte. Daher stieg der 25-Jährige auch bei 2,32 Metern aus. "Bühl ist ein tolles Meeting, es hat Riesenspaß gemacht, wichtiger sind aber die deutschen Meisterschaften nächste Woche und die WM in London. Da muss ich gesund sein." Insgeheim denkt Przybylko aber schon weiter: "Ich will den deutschen Rekord angreifen!" Der ist fast 60 Jahre alt und gehört mit 2,37 Metern immer noch Carlo Thränhardt.

Der war zwar nicht in Bühl zugegen, dafür aber jede Menge Sportprominenz (siehe "Meeting-Splitter). Insofern stellte Athletenmanager Uli Geis, der das Meeting zusammen mit Pit Hirn moderierte, treffenderweise fest: "Hier geht was ab!" Vor 700 Zuschauern galt das nicht nur für die ein oder andere Windböe, sondern in erster Linie für die Höhenjäger. Beinahe wäre das Meeting dabei zur "Fiesta Mexicana" mutiert: Zum Gassenhauer von Rex Gildo katapultierte sich der Mexikaner Edgar Rivera über 2,28 Meter. Weil der Schützling von Dr. Wolfgang Ritzdorf die 2,30 Meter ausließ und die Latte dann drei Mal bei 2,32 Metern purzelte, durfte am Ende Przybylko jubeln.

Eher enttäuschend hingegen verlief der Auftritt von Eike Onnen, der in den vergangenen beiden Jahren in Bühl triumphierte. Der Modellathlet von Hannover 96 scheiterte dreimal an der Marke von 2,26 Metern. Das Ticket für die WM im August in London hat er aber bereits in er Tasche. Für ordentlich Aufsehen sorgte derweil Falk Wendrich. Der Vertikalakrobat vom LAZ Soest wickelte sich mehrfach souverän um die Latte und machte am Ende die Prophezeiung seiner Trainerin Brigitte Kurschilgen wahr: Wendrich steigerte seine persönliche Bestleistung auf 2,26 Meter, kratzte gar dreimal vergeblich an den 2,30 Metern. Am Ende jubelte der sympathische Schlaks über den dritten Platz.

Die Leistungsdichte im Frauenwettkampf - vier Springerinnen segelten über 1,90 Meter - konnte sich durchaus sehen lassen, mit der Siegerhöhe von 1,92 Metern war Meeting-Direktor Wolfgang Lorenz allerdings nicht ganz zufrieden. Am Ende landete die Schwedin Erica Kinsey ganz oben auf dem Treppchen und verwies Marie-Laurence Jungfleisch vom VfB Stuttgart wie im Vorjahr auf den zweiten Rang. Die derzeit beste deutsche Springerin - im vergangenen Jahr knackte sie erstmals die Zwei-Meter-Marke - war nach dem Wettkampf durchaus angefressen: "Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem zweiten Platz, weil ich vor einer Woche schon über 1,97 Meter gesprungen bin." Eine Erklärung hatte die gebürtige Freiburgerin, für die das Meeting in der Zwetschgenstadt immer auch ein kleines Familientreffen ist - gleich parat: "Ich war ein bissel müde", zudem habe der Anlauf einfach nicht gepasst. Jungfleisch sprang zwar auch über 1,92 Meter, hatte aber deutlich mehr Fehlversuche zu Buche stehen. Auch Platz drei landete Vorjahressiegerin Ana Simic. Die Kroatin meisterte 1,90 Meter, ließ die nächste Höhe aus und scheiterte dann dreimal an 1,94 Metern.

Überhaupt nicht zufrieden mit ihrer Leistung war Lokalmatadorin Anne Klebsch (kleines Foto). Dabei fand die Ötigheimerin, die für das LAZ Ludwigsburg startet, glänzend in den Wettkampf. Leicht und locker floppte sie bis zur Höhe von 1,81 Meter, höher hinaus ging es allerdings nicht. "Damit kann ich nicht zufrieden sein. Über 1,81 Meter freue ich mich auch nicht mehr", sagte die sichtlich angefasste 21-Jährige. Nachdem sie in diesem Jahr schon die 1,85 Meter überquert hatte, wollte sie "eins drauflegen", zumal vor heimischem Publikum: "Ich wollte den Zuschauern unbedingt was bieten", so Klebsch, "aber es sollte nicht sein."