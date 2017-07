Respektables Ergebnis für Leon Uhrig

Während der Großteil der Wettbewerbe um die deutschen Meisterschaften im Straßenradsport rund um Chemnitz durchgeführt wurde, blieb dem Rastatter Juniorenfahrer Leon Uhrig (U15) eine allzu weite Anreise erspart: Die Jugend-Wettbewerbe fanden in Linden, südlich von Kaiserslautern, auf einem anspruchsvollen, hügeligen Rundkurs mit elf Kilometern Länge und 150 Höhenmetern statt, der viermal durchfahren werden musste. Bald nach dem Start der 160 Teilnehmer wurde Uhrig in einen Sturz verwickelt, den er aber ohne größere Blessur überstand. Einem weiteren Massensturz konnte er zwar ausweichen, musste danach aber eine Lücke zum vorausfahrenden Hauptfeld schließen, was Kraft kostete. An einem der folgenden Anstiege konnte sich Uhrig vom Hauptfeld absetzen und einige Fahrer aus der Spitze einholen. Allerdings konnte er im Schlusssprint nichts ausrichten und landete nach einer Stunde und 13 Minuten auf einem respektablen 21. Platz.

Großer Andrang herrschte derweil beim Einzelzeitfahren der RSG Ried Rastatt: 61 Starter, so viele wie noch nie, fanden sich zum Kampf gegen die Uhr an der Staustufe Iffezheim ein. Ben Witt (Forchheim) konnte sich zum ersten Mal in die Siegerliste eintragen lassen. Er fuhr in 35:17 Minuten zum Sieg, gefolgt vom letztjährigen Gewinner Thorsten Metzger aus Walzbachtal und Yannick Hund aus Offenburg. Patrick Eberhardt kam als schnellster Fahrer der RSG als Neunter durchs Ziel. Als weitere Fahrer der RSG waren Christian Veit, Ralf Hafermann, Markus Weiler, Holger Dörr, Patrick Weber, Leon Uhrig, Boris Ramsteiner und Adrian Götz am Start. (red)

